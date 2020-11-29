林洲民搬柯2014年「白皮書」打臉 社宅堅守五百元防線！
林洲民搬柯2014年「白皮書」打臉 社宅堅守五百元防線！
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-29 16:53:04
台北市明倫社會住宅被踢爆44坪3房型月租高達4萬500元，引起外界質疑租金過高。對此，台北市都發局前局長28日指出，當時還在任時，社會住宅租金均以台北市長柯文哲在2014年競選時發表的白皮書中所明載的「每坪五百元」為重要依據，當時守住了「五百元防線」。
林洲民在臉書PO文指出，明倫社宅有兩大爭議點：其一，社會住宅有必要蓋得那麼「豪華」嗎？其二，租金高之必要，是因為社會宅必須要「自償」。林洲民表示，並不認同「社會住宅不必也不能蓋得太好」，社宅反而更需要優良品質的好建築，蓋得愈好，維持得愈久。另外，社會住宅的租金則「宜低，可以低，不宜高，不可以高！」林洲民表示，當時就任北市都發局長時，社會住宅租金委任專業估價機構就新建社宅週邊的高齡宅、電梯宅、新建宅的相對平均租金作評估，並從寛核定公設之後，而訂出租金。定案租金均以柯文哲在2014年競選台北市長期間所發表的「白皮書」中所明載的「每坪五百元」為重要依據，當時確實守住了這個「五百元防線」！
林洲民重申，社會住宅的建築品質「好」與「美」，訂定了居住者的對生活願景的期許；有一天，他們期滿遷出時，從受到施，易位時，其潛能無限，那會是社會中無止盡的助力。另外，️社會住宅的租金宜「低」不宜「高」，這是社會資源用於「暫時弱勢」者的「社會福利」。新聞來源為Newtalk 新頭殼