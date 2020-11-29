被誤解、打擊怎麼辦？劉德華「親筆寫信」慰勞台灣觀眾

因為

疫情緣故，劉德華無法親自來台宣傳新片《熱血合唱團》，卻特別寫了一封情感豐沛的「家書」獻給台灣觀眾，希望大家可以從《熱血合唱團》中，找到自己的「聲音」。

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他在家書裡提到：「在成長的過程中，都會遇到惡意，被誤解、被打擊」，「最後，我們卻忘記了怎麼愛自己」，呼籲大家在任何情況下，都要先學會愛自己，最後也慷慨激昂的寫：「如果你很難過，就大聲唱出來」、「每個人都需要被鼓勵」，與他在片中飾演雖嚴厲卻充滿愛的指揮家「嚴老師」，形象不謀而合。

▲▼劉德華（上圖右）親筆信全文。（圖／双喜）

《熱血合唱團》講述一名華裔指揮家「嚴老師」，帶領一群迷惘的孩子追夢，透過歌唱找回自己的價值。這也是華仔出道至今第一次擔任「指揮家」，片中角色十分嚴厲被稱「鐵血」，卻為了帶一群「迷失」的孩童找回方向而傾盡全力，勤勉鼓勵孩子們努力追夢。