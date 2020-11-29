傳台對美明年有筆52億美元軍購案？國防部：並無此規劃

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傳台對美明年有筆52億美元軍購案？國防部：並無此規劃

編輯林莞茜/綜合報導

calendar_today2020-11-29 14:44:06

軍售
▲針對「台灣是美軍售最大買家，今年國人平均負擔台幣1.45萬元」等報導，國防部29日做出說明。（圖／NOWnews 資料圖片）
美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨日表示，2020年台灣是公認美國對外軍售的第一大客戶，並透露明年我國還有一筆52億美元的軍購案，對此，國防部今（29）日澄清表示，明年並無規劃新增對美提出52億美元的重大軍購項目。
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美國在台協會（AIT）處長酈英傑昨日受邀演講，會中他公開表示，今年2020年，台灣被認為是美國對外軍售的第一大客戶，而今年也是台灣史上最大的年度國防採購，這些軍購項目對台灣發展不對稱作戰能力具有相當關鍵的力量。
另外，有媒體換算今年總計共118億美元紀錄，在折合台幣後，形同今年每名國人平均負擔月1.45萬元軍費，針對此事，國防部回應指出，美方今年就MK-48重型線導魚雷等7項對台軍售案，總金額55億餘美元，進行知會國會。

國防部表示，美國依據「台灣關係法」及「六項保證」，對台供售防衛性武器，有助於強化我整體防衛戰力，確保台海及印太區域的和平與穩定，國防部表示感謝。

至於今年我對美重大軍購案，國防部說明仍有2項待「知會國會」，本部將會在美正式進行「知會國會」時，向國人說明，國防部也強調，明年並無規劃新增對美提出52億美元之重大軍購項目。
國防部進一步說明，國軍防衛戰力的提升，武器裝備的籌獲，皆是以國防自主為優先，如無法短期獲得，則採軍購方式。而國軍所有對外軍事採購預算，均依個案進度，分年編列適足預算，經立法院審議通過後，依核定預算執行相關作業，如期如質如預算獲得武器裝備。
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