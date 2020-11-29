香港爆第四波疫情單日增逾百例 教育界籲停課、提早放假
香港爆第四波疫情單日增逾百例 教育界籲停課、提早放假
國際中心林孝萱/綜合報導
calendar_today2020-11-29 15:02:52｜update2020-11-29 15:03:13
香港近期爆發第四波新型冠狀病毒（ COVID-19 ）疫情，昨（ 28 ）日香港通報單日新增 84 起確診個案，其中有 27 例感染源不明，累計共 6124 例確診。今（ 29 ）日據港媒報導新增約 114 例確診，是香港 8 月 1 日新增 125 例之後的新高峰。港媒指，第四波疫情與第三波（ 7 月至 8 月）疫情高峰類似，當時香港連續 13 天新增確診數破萬。
港媒引述消息指，由於香港疫情惡化，多間學校有學生、家長相繼確診。兩大教師工會教聯會及教協都促請全港停課，教育局擬本周內停課，最快今日（ 29 ）會正式宣布，若實施停課將會預留幾日讓學校為線上授課做準備。香港大學內科學系傳染病科主任孔繁毅認為，確診數字有「滯後」情況，還要看未來數天的數字發展，若接下來幾天新增卻者數仍逾百人，港府應考慮全面停課，提早放聖誕假，目前防疫當務之急是制止傳播繼續擴散。香港立法會教育界議員、教協副會長葉建源呼籲港府，基於醫學和公共衛生考量，聽取專家的意見作出決定，宣佈中小學停課。葉建源指出，香港中、小學高年級師生約有數十萬人，在校和通勤時間都會增加感染風險，若病毒在校內傳播，香港教育局難辭其咎。
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