為反萊豬進口12月再上街頭？江啟臣：決定權在執政黨

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為反萊豬進口12月再上街頭？江啟臣：決定權在執政黨

記者丁上程/綜合報導

calendar_today2020-11-29 15:27:34

國民黨主席江啟臣24日表示，總統蔡英文應該接受萊豬辯論的邀請，「不要當選就忘了人民，不要當選就把民意擺在一邊」。
▲對於國民黨是否會再度號召群眾走上街頭反萊豬，江啟臣表示決定權並不在在野黨而是執政黨，民進黨能不能真正回應民意的訴求，才是決定的主因。（圖／記者丁上程攝,2020.11.24）
國民黨主席江啟臣今天（29日）上午，前往台中參加黨慶活動。隨著秋鬥反萊豬遊行上週才結束，不過民進黨政府對此似乎沒有正面回應，而在立法院內更以強勢手段，讓行政院長蘇貞昌得以上台報告。外界也好奇距離來豬進口僅剩下一個月左右，國民黨是否會再度號召群眾走上街頭抗議？對此江啟臣表示，決定權並不在在野黨，「是不是上街頭，決定權在執政黨」，民進黨能不能真正回應民意的訴求，才是決定的主因。
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針對含有萊克多巴胺的美國豬肉進口一事，自從總統蔡英文宣布後，引起的喧然大波延燒至今，似乎有越演越烈的情況。而過去一向以勞工問題及環保議題為號召的秋鬥遊行，今年更特別以反萊豬為主題，國民黨與民眾黨等在野黨都帶領群眾走上街頭，向執政當局表達訴求。江啟臣呼籲，1122已經有好幾萬人上街，執政黨如果一意孤行，持續對民眾的聲音選擇聽不到、看不見、把在野黨當塑膠，他認為民眾的怒吼有很多不同的形式，國民黨會尊重人民。
而對於黨內青年團長陳柏翰日前在臉書上PO文，針對立法院議場內丟內臟抗議一事表達不滿。對此江啟臣則強調，國民黨是一個包容、多元的政黨，不同的意見都可以討論，現在黨內最大共識就是扮演一個稱職的在野黨，反映民意、監督政府，把監督政府的事情做好就是國民黨現在最重要的事情。
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