桃園興仁花園夜市首推　「食品原料產地溯源」啟動

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桃園興仁花園夜市首推　「食品原料產地溯源」啟動

記者李春台/桃園報導

calendar_today2020-11-29 15:56:45｜update2020-11-29 15:57:33

食品原料產地溯源
▲陳時中與鄭文燦穿著廚師服，共同宣示「食品原料產地溯源」方案正式啟動。（圖／桃園市政府提供）
衛福部長陳時中28日晚間與桃園市長鄭文燦前往八德區興仁花園夜市，出席109年度「餐飲溯源 魅力饗宴」記者會。因應明(110)年1月1日中央公告標示新制上路，陳時中與鄭文燦穿著廚師服，訪視夜市店家食材來源告示牌，瞭解攤商使用情形，共同宣示「食品原料產地溯源」方案正式啟動。
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桃園市政府以興仁花園夜市為優先示範地，針對夜市餐飲業者導入「食品原料產地溯源」方案，鼓勵業者使用產銷履歷的食品原料，主動揭露食材來源，在店家提供二維條碼QR Code讓消費者掃描查詢食品來源，希望讓市民朋友食得安心。
鄭文燦指出，市府推動食材溯源，希望讓大家知道從農場到餐桌的生產過程，得知食材來源，且桃園曾配合農委會推動「產銷履歷溯源餐廳」，市內共計21間餐飲業者加入，廣受消費者的信賴因此，本次作為首推餐飲溯源的示範縣市，市府選擇以美食為主的興仁花園夜市，試辦餐飲溯源方案，讓各地消費者了解食材溯源的實行過程。

鄭文燦提到，明年1月1日公告未具公司或商業登記，販售散裝20項農畜禽產品業者，皆須揭露原產地標示，包括豬肉在內皆須溯源，因此衛生局食安稽查員共計40名，陸續辦理41場教育訓練，完成2萬家業者宣導，相關店家配合的意願也相當高。

陳時中表示，本次食品原料產地溯源方案是中央與地方密切合作的成果，背後有著眾人的努力，深具意義，代表大家開始重視食材產地或來源，也更重視品質。在消費者重視品質的情形下，將進一步刺激生產者，留意自己的商號、畜牧場或生產品質，成功促進彼此進步，產品品質也會愈加良好。
陳時中提到，「民以食為天，吃飯皇帝大」，台灣人要吃得安心、安全。感謝桃園市政府的努力，及食品業者的配合，透過源頭管理與後市場的檢驗，督促管理食材品質，確保食材的安全性，讓生產者與消費者形成一種正向循環。陳時中也呼籲12月1日起實施「秋冬專案」，國內8大類場所內應強制戴口罩，保護自身健康。
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