桃園興仁花園夜市首推　「食品原料產地溯源」啟動

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鄭文燦指出，市府推動食材溯源，希望讓大家知道從農場到餐桌的生產過程，得知食材來源，且桃園曾配合農委會推動「產銷履歷溯源餐廳」，市內共計21間餐飲業者加入，廣受消費者的信賴﹔因此，本次作為首推餐飲溯源的示範縣市，市府選擇以美食為主的興仁花園夜市，試辦餐飲溯源方案，讓各地消費者了解食材溯源的實行過程。
鄭文燦提到，明年1月1日公告未具公司或商業登記，販售散裝20項農畜禽產品業者，皆須揭露原產地標示，包括豬肉在內皆須溯源，因此衛生局食安稽查員共計40名，陸續辦理41場教育訓練，完成2萬家業者宣導，相關店家配合的意願也相當高。
陳時中表示，本次食品原料產地溯源方案是中央與地方密切合作的成果，背後有著眾人的努力，深具意義，代表大家開始重視食材產地或來源，也更重視品質。在消費者重視品質的情形下，將進一步刺激生產者，留意自己的商號、畜牧場或生產品質，成功促進彼此進步，產品品質也會愈加良好。
陳時中提到，「民以食為天，吃飯皇帝大」，台灣人要吃得安心、安全。感謝桃園市政府的努力，及食品業者的配合，透過源頭管理與後市場的檢驗，督促管理食材品質，確保食材的安全性，讓生產者與消費者形成一種正向循環。陳時中也呼籲12月1日起實施「秋冬專案」，國內8大類場所內應強制戴口罩，保護自身健康。