影／南瑤宮三媽年「潦溪」　110年4月18日前往笨港進香

辛丑年彰化南瑤宮笨港進香年度活動將來臨，南瑤宮今（29）日舉行擲筊（博杯）擇日儀式，由進香大總理白鴻森擲筊請示媽祖，確定將於明年4月18日起至4月25日為期八天七夜，前往笨港進香，兼任南瑤宮管理人市長林世賢說，若明年疫情嚴峻，不宜宮廟遶境活動也會遵循。

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▲過去多年來流傳久遠一句非常有名的諺語：「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」。（資料照／記者陳雅芳攝）

× ▲過去多年來流傳久遠一句非常有名的諺語：「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」。（資料照／記者陳雅芳攝）

為迎接明年「南瑤宮辛丑年笨港進香」活動即將來臨，南瑤宮自26日起連續3天的稟告上蒼-置天台儀式完成後，今（29）日上午10時，舉行隆重的擲筊擇日儀式，經由進香大總理白鴻森擲筊請示媽祖，確定將於明年4月18日（農曆3月7日）起至4月25日（農曆3月14日）為期八天七夜，前往笨港進香。

兼任南瑤宮管理人的市長林世賢強調，明年南瑤宮往笨港進香活動，輪由聖三媽會、新三媽會與老六媽會負責舉辦，依照過去持續2百多年的慣例，每逢「三媽年（或稱三媽六）」的笨港進香時，回程一定要「潦溪」，即進香隊伍必須涉水渡過濁水溪，堪稱最具有宗教文化特色的進香之行。

▲南瑤宮建廟於清乾隆3年，主祀媽祖是台灣中部規模最大，信徒最大多的媽祖廟。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）

× ▲南瑤宮建廟於清乾隆3年，主祀媽祖是台灣中部規模最大，信徒最大多的媽祖廟。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）

建廟於清乾隆3年（西元1738年）的彰化市南瑤宮，主祀媽祖，是台灣中部規模最大，信徒最大多的媽祖廟，從清朝嘉慶年間開始，就有每年前往發源地笨港進香的傳統，為台灣史上第一的進香團，更曾是台灣史上規模最大的進香活動，被譽為「台灣進香團鼻祖」。

▲南瑤宮辛丑年笨港進香謝天台祭典由市長林世賢（前排左3）帶領大家上香。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）

× ▲南瑤宮辛丑年笨港進香謝天台祭典由市長林世賢（前排左3）帶領大家上香。（圖／記者陳雅芳攝，2020.11.29）

多年來，南瑤宮擁有規模最大的媽祖會組織，主要也是因為，自清朝嘉慶年間信徒開始前往笨港進香之後，隨香信眾盛況多則達數十萬人，為了護衛媽祖聖駕，信徒們紛紛成立輿前會，亦即媽祖會、簡稱「媽會」，目前十個媽會是陸續成立於嘉慶年間至日治初期。

▲三媽年鑾轎與信眾於回程時需依照傳統慣例「潦溪」，涉水橫渡濁水溪。（資料照 圖／記者陳雅芳攝）

× ▲三媽年鑾轎與信眾於回程時需依照傳統慣例「潦溪」，涉水橫渡濁水溪。（資料照 圖／記者陳雅芳攝）

林世賢表示，過去多年來流傳久遠一句非常有名的諺語：「大媽進香愛吃雞、二媽進香愛冤家、三媽進香愛潦溪」，凸顯每逢不同媽會輪值舉辦進香時，都各具不同的特色，明年剛好是「三媽年（或三媽六）」，因此，鑾轎與信眾於回程時需依照傳統慣例「潦溪」，涉水橫渡濁水溪。