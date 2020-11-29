影／尚鈣鮮的生乳　彰化乳牛生乳量全國第一

我是廣告 請繼續往下閱讀
王惠美指出，彰化是非常重要的畜產大縣，彰化生乳產量逾11萬公噸，全國第一，提供國人營養健康，有109戶乳牛飼養戶，飼養乳牛約2萬7,000頭，泌乳牛約1萬4,900頭，占全國23.26%，約有四分之一的生乳來自彰化。
王惠美表示，今年由秀水鄉公所及秀水鄉農會承辦，今天的活動場地龍騰公園占地3點多公頃，有雙龍戲珠的地標，也有寬闊的草地，現場也把真牛帶進來，也辦理許多與牛相關的活動，牛奶是鈣的重要來源，要喝好喝的國產牛奶就在彰化。
秀水鄉長林英嘉表示，感謝農委會及縣政府給予這次機會，讓公所與秀水鄉農會共同承辦乳牛節活動，也謝謝參與活動的牧場、酪農戶以及鄉內各大社區的鄉親，讓活動順利圓滿；秀水鄉農會總幹事吳明信表示，彰化縣生產的牛乳非常優質，尤其秀水鄉的泌乳牛頭數超過3千頭，是彰化縣酪農的大鄉鎮，希望藉由今天活動讓國人瞭解我們的農產品是最優質的，也希望大家多支持國產牛乳。
政院農業委員會畜產試驗所新竹分所長蕭振文表示，彰化縣的奶牛所生產的生乳占全台灣四分之一，有這麼好的技術，牛養的這麼好，彰化有很多的標竿酪農，養出來的牛一年可生產十公噸以上，稱為「天噸牛」，天噸牛的頭數在全台灣的縣市中，彰化排第一名。
農業處長邱奕志表示，彰化縣乳牛主要飼養地區分布於福興鄉及秀水鄉等，鮮乳為富含優質蛋白、醣類、脂肪、鈣質、鐵質以及各種維他命，在健康上扮演著舉足輕重的角色，不論男女老少都可以喝鮮乳來攝取所需營養素。買鮮奶時要認明國產鮮乳標章，由國家掛保證一定新鮮、營養。