秋冬防疫專案將上路 國外採檢價差大 最高逾台幣2萬元
秋冬防疫專案將上路 國外採檢價差大 最高逾台幣2萬元
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-29 16:17:51
中央流行疫情指揮中心日前公布來台新制「秋冬防疫專案」，12月起含本國人的所有入境者，登機前需檢附三日內核酸檢驗報告，就算是陽性確診也能在必要時申請專案返台，並非強制要求有陰性報告才能登機，但若不符合規定也未在三種例外情況下，將處以裁罰最高15萬。綜合媒體報導，本國人若想從外地返家，相較國內自費採檢需7000元，國外若無保險，最高可能需逾2萬元的檢驗費。
指揮中心日前說明表示，旅客入境台灣登機前需檢附3日內的核酸檢驗報告，若是陰性報告，即按照一般登機及入境程序；若屬陽性報告，則須遵循所在地國家防疫隔離政策，急迫必要時得申請專案返台，讓航空公司能夠了解所有人的健康狀態，以方便做後續相關安排。但若所在國沒有提供採檢服務，像是吐瓦魯國、紐埃、斐濟及東加等，或是「二等親內的奔喪或重病探視」、部會專案、公務商務行程則屬於例外狀況，只要事前告知簽立切結書，都可以先登機返台後再自費採檢，不會被裁罰1萬到15萬。綜合媒體報導，若在美國採檢，沒有保險給付的話價差很大，差額最高逾2萬元；若有保險的話，超過半數醫院的檢測價格落在台幣2900至5700，最貴則有到台幣2萬4000元，另外也有居家檢驗包約需台幣3400元。加拿大則大約需要台幣8000元至9000元的檢測費用。
英國的部分，費用通常約在台幣4500元至7000元；而澳洲方面，基本上檢驗幾乎都不用錢，因為當地人會有健保，入境工作或旅遊者也都需另外保私人保險，只要有保險，檢驗都不用自行付費，但問題是紙本報告須找醫師開立，但澳洲不分科醫師難約診。
至於亞洲國家或地區，日本檢查費用最低約在6300元、最高到1.1萬不含消費稅；韓國約只要台幣4000元；香港私家醫院及醫務中心收費由台幣1000元至8000元不等，越貴越快能得到檢測結果報告。
雖然有許多國人想歸國，但不少人認為，返台機票、採檢費用加上回台後還需進行14天的檢疫隔離，成本過高，若是一家四口的整體費用實在不便宜，要是沒有打算長期回台或有急事，如此龐大的成本真的令人吃不消。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。