嘉大農藝志工　歷史激發學童潛能

嘉大嘉大農藝志工，獻愛偏遠地區小學學童，25位志工伙伴們在28至29日於台南後壁區永安國小舉辦「帶動中小學之古早味ㄟ樂園」，以古早的傳說延伸出活動，激發小朋友學習知識之潛能。

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活動總召洪凱琳表示，本次活動吸引32位學童參與，活動經費承蒙教育部、本校課外活動組與農糧署經費補助，方使整個活動得以如期舉行。活動內容含古老歷史故事傳說介紹，荷蘭人來台傳教史與鄭成功來台開拓史，皆充滿歷史事蹟、皮影戲介紹與分組製作表演，用以敘說故事及娛樂的傳統表演藝術、古早味之飯團與潤餅製作，讓小朋友可從古早故事活動中多方深入之學習，得到相當豐富之知識與學習成果。

洪凱琳說，學童學習態度與價值觀之養成相當重要，嘉大志工利用課餘時間到偏鄉服務小朋友們，同時藉由各種教學、活動融入戲劇，強化宣導正確之學習態度與探索求知之精神，以期奠定學童未來發展之良善本性。

活動指導老師侯金日表示，嘉大農藝志工隊自91年1月服務嘉義縣中埔鄉社口國小以來，轉眼間已有19年偏遠小學服務之歷史，上山下海服務嘉義縣、雲林縣與台南市山區、海邊與平原小學超過48所，每年服務偏遠地區小學從不間斷，此次服務地點為台南市後壁區永安國小，該小學是一所典型之偏遠小學，創立於民國50年，當時名為後壁國民學校永安分校，51年改臺南縣永安國民學校，民國57年臺南縣永安國民小學至今，已有59年歷史。當地居民以種植水稻為主

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因此志工夥伴本著服務之心，以鄉土教學為主軸，讓小學學童了解地方文化，進而了解家鄉之歷史。