送客搭臺華輪看夕陽　陳其邁：叫我送客卻不能玩太殘忍

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陳其邁表示，為了促進高雄郵輪及觀光產業發展，且呼應中央「向海致敬」之親海政策，本次與台灣航業公司及山富國際旅行社合作，讓旅客藉由搭乘臺華輪繞行南部海域來親近海洋，從海上視角欣賞鍍金夕陽全景，並藉此體驗全新的類郵輪觀光模式。
海洋局指出，此次航線是國內首創之輕郵輪旅行，讓臺華輪從一般客輪搖身一變成為類郵輪，船上提供專業導覽、互動魔術、川劇變臉、人入氣球、歌手演唱、迷你文創市集與下午茶點等多元娛樂，打造前所未見的輕郵輪海上漫遊體驗，搭配柴山到小琉球的旖旎風光，可謂臺華輪的經典風華再現。
陳其邁也說，山富旅行社陳國森董事長談到說願景，其中一句話他非常同意「海洋、好港口好，高雄就會更好」，並讚陳國森董事長獨具慧眼，高雄是絕無僅有的，非常棒的水岸城市，這次船票將近700張票全部都賣完了，但這是因為疫情的因素，原本可以搭載到1100個的臺華輪，但現在防疫期間還是要遵守防疫規定，但相信再疫情降溫後一樣會賣光。
高雄市議會議長曾麗燕也讚山富旅行社陳國森董事長和台灣航業股份有限公司董事長劉文慶慧眼獨具，特別想出這條航線，從海上看高雄特別不一樣、特別漂亮，因為疫情影響大家其實都很悶，也期許陳其邁市府在觀光繼續努力。