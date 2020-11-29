融合新竹在地特產　鄭宏輝自創「輝哥火鍋」客家雞酒料理

新竹市早已不是美食沙漠，民進黨中執委鄭宏輝，在新竹市持續蹲點、勤走基層、並致力以美食行銷新竹，提高外縣市朋友到訪的吸引力，除了努力推廣新竹美食，這次他也捲起袖子、穿起圍裙，開張「輝哥火鍋」，要教大家做一道史上從未曝光過的客家特色料理「維士比客家雞酒」。

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鄭宏輝表示，鄉親朋友們都叫他「輝哥」，唸起來跟台語的「火鍋」很像，有時候都會分不清楚是在叫他還是在說「火鍋」，因此就突發奇想，決定來用火鍋變出創意料理，所以「輝哥火鍋」就這麼誕生。

鄭宏輝分享這道料理的由來，他說，因為有次在電視上看到廣告，維士比藥酒裡面有人參、當歸跟川芎這些補品，於是就想到可以跟具有新竹特色的客家雞酒結合，成為別具特色的「維士比客家雞酒」。





時序進入冬季，最近天氣漸漸轉涼，又到了適合吃火鍋進補的季節，維士比一直是藍領階級的勞工們的工作好夥伴，客家雞酒備料簡單，只需要老薑、雞肉、麻油和米酒就能夠燉煮完成，有開胃活血、補中益氣的功效，兩相結合的維士比客家雞酒，味道不輸傳統客家雞酒，再加入新竹貢丸、以及用新竹米粉取代傳統麵線，吃起來別有一番獨特風味。

有網友留言：「輝哥親和力十足」、「太好笑了！」、「有創意～」、「下次也要來煮煮看」，也有人笑說「火太大了，下次還是請輝嫂啦」展現鄭宏輝親民有趣的一面。