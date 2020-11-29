影／乞討50元加油卻順手牽羊 跨區三分局合作逮嫌歸案
影／乞討50元加油卻順手牽羊 跨區三分局合作逮嫌歸案
記者李春台/桃園報導
calendar_today2020-11-29 17:30:00
有竊盜前科的55歲馬姓男子，今年11月24日下午假藉機車沒油而向蘆竹一家機車行求助，並趁老闆娘疏於注意，竊走放在桌上的手機﹔蘆竹警方獲悉調查後，終於在昨(28)日16時30分，循線在新北市新莊區將他查獲到案。
警方調查，馬姓男子居無定所，犯案後在新北市三重區、樹林區及新莊區一帶遊蕩。他曾多次在桃園、新北地區已「機車沒油」為由博取同情，多次向商家乞討50元加油得逞。這次他又在蘆竹區大竹路重施故技，劉姓老闆娘好心幫忙，他卻趁機將放置店內桌上的手機偷走。員警根據被害人證詞及相關監視錄影畫面，鎖定其身分後，便立即展開追緝。在其他警察機關友軍的協助下，最後發現馬嫌車輛出現在新莊區四維路某巷口內，於是員警便立即前往埋伏，沒過多久，馬嫌果然現身，員警終於順利將其逮獲。
這次查緝行動，共有桃園分局、三重分局及新莊分局等友軍機關共同協助，最後員警才能順利跨區逮人。警方呼籲，遇有可疑人士上門求助，應提高警覺，注意財物安全。倘發現明顯可疑，應立即撥打電話110，向警方報案。