陳時中選新北市長？侯友宜：先把萊豬標示清楚
記者康子仁/新北報導
calendar_today2020-11-29 18:00:31
政壇傳出防疫有功的衛福部長陳時中可能參選新北市長，面對這個傳言，侯友宜表示，距離2022還有一年，不用急，現在最重要的是把市政做好，他也向陳時中喊話，應該要聽蔡英文總統的話，把萊豬標示清楚，讓民眾有所選擇，這點目前還沒有做好，民眾還是霧煞煞。
侯友宜表示，距離2022還有一年，現在最重要的是把市政的工作做好，「陳部長最重要的事情，要記得總統說萊豬進來的時候標示清楚，民眾可以選擇吃或不吃」，對於陳時中而言，最重要的是「在包裝外面寫著萊豬或非萊豬」，讓民眾選購一目了然，照總統的話去做，民眾才不會吃到萊豬。侯友宜認為，這是陳時中最重要的工作，目前為止沒有標示得很清楚，民眾還是霧煞煞，「這點陳部長要努力做，我也要努力的把市政做好，這才是我們最重要的角色，我們隨時上場把自己的角色做好」。對於黨內有人主張，由民調高的侯友宜和朱立倫一起搭檔參選2024，侯友宜回答，「我現在還是一句話，市政先做好吧，現在市政還有很多的事情沒有做得很好，我還要再加把勁，所以現在市政還是最要努力的方向，其他的還很遠，我們好好做事」。