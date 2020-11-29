川普團隊已開始熱身！計畫在拜登就職日宣佈再戰2024

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報導指，川普身邊的親密幕僚已經開始尋找政治資金捐助者，調查如果川普有意再戰有什麼人會支持，什麼人會反對。2 個消息人士說，川普私底下對自己的影響力充滿自信，他說「即使拜登坐在橢圓形辦公室（總統辦公室），群眾關注的仍然是我」。川普能夠對自己的曝光率有所把握的原因，一部分是因為新聞媒體仍然會定期追蹤他的狀態，而且收視率很不錯。
《彭博社》（ Bloomberg ）週四（ 26 ）報導，在本月（ 11 月）橢圓形辦公室內的會議上，川普向國安顧問歐布萊恩（ Robert O’Brien ）、國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）以及副手彭斯（ Mike Pence ）等人討論，如果律師團沒有贏得選舉訴訟，將會參與 2024 選戰。而歐布萊恩回答「我代表這個房間內的每個人，表達百分之百的支持。」
《 CNN 》評論也認為川普確實有可能再戰 2024，甚至想好了劇本：川普飾演一個被打倒、但是再次崛起奮戰的勇士，贏得大眾關注和金援支持，重複他在選戰上的策略，包括大肆攻擊民主黨社會主義，以及新的主題：拜登。川普將透過官方商品大撈一筆，再次運用這些資源投入競選或政治鬥爭。但共和黨內部不一定會支持，畢竟黨內有很多人被認為是下屆大選的可能人選，包括國務卿蓬佩奧，最糟的情況是川普的參選會引發共和黨內部的大戰。
里奇蒙大學法學教授托比雅斯（ Carl Tobias ）向《商業內幕》（ Business Insider ）表示，川普如果真的在繼任者的就職日宣佈投入下一場選戰，將會是美國史上「前所未見」從來沒有任何一個人在大選打了敗仗後，馬上就打算再次競選。