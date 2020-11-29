川普團隊已開始熱身！計畫在拜登就職日宣佈再戰2024

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

川普團隊已開始熱身！計畫在拜登就職日宣佈再戰2024

國際中心林孝萱/綜合報導

calendar_today2020-11-29 18:24:35

川普
▲多家美國媒體引述消息、推測分析，川普非常有可能投入2024大選，而正式宣佈的時機最快在12月底，但最驚人的時刻大概會留在拜登就職日當天。（圖／美聯社／達志影像）
美國新聞網站《每日野獸》（ Daily Beast ）引述內部消息指，現任總統川普正在準備且擬定卸任後的策略，其中包括與顧問討論 2024 年的具體競選活動，以及在未來 4 年維持共和黨的支持。而正式宣布參選的時機，有可能就在明年拜登的就職典禮（ 1 月 20 日）當天或是當週。
我是廣告 請繼續往下閱讀
民主黨候選人拜登普遍認定當選後，雖然屢屢在法律戰上受挫，川普至今仍未承認打了敗仗，並且向幕僚們討論，他可能最快會在 12 月底宣布再次競選。《每日野獸》引述 2 個消息人士指，川普表示，如果他對「選舉舞弊」的訴訟最後以失敗收場，他有可能會在明年 1 月 20 日宣佈參選。
報導指，川普身邊的親密幕僚已經開始尋找政治資金捐助者，調查如果川普有意再戰有什麼人會支持，什麼人會反對。2 個消息人士說，川普私底下對自己的影響力充滿自信，他說「即使拜登坐在橢圓形辦公室（總統辦公室），群眾關注的仍然是我」。川普能夠對自己的曝光率有所把握的原因，一部分是因為新聞媒體仍然會定期追蹤他的狀態，而且收視率很不錯。

《彭博社》（ Bloomberg ）週四（ 26 ）報導，在本月（ 11 月）橢圓形辦公室內的會議上，川普向國安顧問歐布萊恩（ Robert O’Brien ）、國務卿蓬佩奧（ Mike Pompeo ）以及副手彭斯（ Mike Pence ）等人討論，如果律師團沒有贏得選舉訴訟，將會參與 2024 選戰。而歐布萊恩回答「我代表這個房間內的每個人，表達百分之百的支持。」

CNN 》評論也認為川普確實有可能再戰 2024，甚至想好了劇本：川普飾演一個被打倒、但是再次崛起奮戰的勇士，贏得大眾關注和金援支持，重複他在選戰上的策略，包括大肆攻擊民主黨社會主義，以及新的主題：拜登。川普將透過官方商品大撈一筆，再次運用這些資源投入競選或政治鬥爭。但共和黨內部不一定會支持，畢竟黨內有很多人被認為是下屆大選的可能人選，包括國務卿蓬佩奧，最糟的情況是川普的參選會引發共和黨內部的大戰。
里奇蒙大學法學教授托比雅斯（ Carl Tobias ）向《商業內幕》（ Business Insider ）表示，川普如果真的在繼任者的就職日宣佈投入下一場選戰，將會是美國史上「前所未見」從來沒有任何一個人在大選打了敗仗後，馬上就打算再次競選。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

牆壁歪、地板斜、柱子變形！你覺得哪個部位修圖最容易被抓包？

繼續作答
2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

2020新聞大事件，哪一件事讓你印象最深刻

繼續作答
長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

長得再帥再有錢都不行！哪些男生行為是讓你最無法接受的？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀