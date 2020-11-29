小S高衩深V緊身衣踩場　狂吻蔡依林爆料心機重又很假

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一曲唱畢，小S自我介紹：「嗨！高雄的朋友大家好！我是International、Professinoal的Superstar！」接著開玩笑的抱怨蔡依林心機超重，沒想到蔡依林卻正經對小S說，因為剛剛那一吻，小S的唇妝都花了，小S卻再度索吻、步步進逼，讓蔡依林招架不住，一直後退，鬧完蔡依林後，小S趕緊請化妝師上台幫忙補妝。
補完妝後，小S繼續發揮毒舌功力，表示蔡依林真的很假，明明只差2歲，還假裝沒看過《科學小飛俠》，可是明明就是忠實粉絲。之後解釋為什麼會說蔡依林心機重，她言之鑿鑿的指控：「她這段原本要穿大外套，我今天下高雄第一秒，她就說『姐，我決定不穿外套了』。」小S還爆料原本想要選唱《Play呸》，但蔡依林表示該曲是壓軸，所以她虧蔡依林道：「意思就是，老娘沒要跟妳唱的意思。」蔡依林趕緊否認，小S繼續嗆：「你不要那麼假，是你說壓軸要唱，你有！手機拿來！」
接著，小S狠虧前幾天頑童MJ116、伍佰、Hebe擔任嘉賓卻互動尷尬，「我有Follow你的演唱會，跟頑童合唱酷斃了，我真的不懂頑童唱完之後為什麼要落荒而逃，連1秒都不願跟你四目相對，不是要跟嘉賓聊天嗎？而且你竟然叫Hebe『小東西』！」甚至之後一臉恍然大悟的說：「你不跟頑童聊天一定是你們不熟，我訪過你，你不是很好訪。」蔡依林還來不及接話，小S仍舊砲火猛攻，「還有昨天伍佰老師怎麼了，是代溝嗎？你跟伍佰老師要有一個擁抱，可是伍佰老師沒聽到，我只想衝到台上喊『伍佰你醒醒啊』。」連珠炮似的吐槽，逗樂現場粉絲。