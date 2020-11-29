小S高衩深V緊身衣踩場　狂吻蔡依林爆料心機重又很假

蔡依林Jolin從20日起一連2周在高雄舉辦「「蔡依林

Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會」，繼請來嘉賓頑童MJ116、田馥甄Hebe以及伍佰後，在高雄的演唱會最終場請來在她的歌曲《紅衣女孩》MV中被砍頭的國際巨星小S（徐熙娣）。

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▲蔡依林（中）遭小S（右）激情索吻。（圖／凌時差提供）

▲蔡依林（左）邀來小S擔任高雄演唱會最終場嘉賓。（圖／凌時差提供）