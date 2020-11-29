滑冰／千名觀眾注目　鄭庭芸緊張到腳軟仍封后

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談到自己今天的表現，鄭庭芸搖搖頭說：「跟平常練習不一樣，沒有做到練習時的表現。練習時都自己一個人，突然被很多人關注很緊張，腳都軟了！」
鄭庭芸參與花式滑冰已經超過5年，最初會接觸這項運動是因為父親的關係，鄭爸爸說：「自己曾在加拿大住過，喜歡溜冰，所以讓女兒玩，一開始想說只是休閒運動，她玩到後面越來越有興趣，沒想到有一天女兒會走向選手之路。」
鄭庭芸喜歡在滑冰上跳躍，她形容那感覺像在「飛」，施文倡說：「帶她2年多時間，身體素質和抗壓性進步非常多，以前她滿害怕跳躍動作，最近她找到感覺，也願意接受體能訓練，為了做出更高難度的動作。」
花式滑冰訓練非常辛苦，必須5點起床趕到冰場訓練，在鄭庭芸申請自學之前，每天從冰場到學校往返至少兩、三趟，而且在半小時的通勤過程中，完成吃飯換裝，但鄭庭芸從來沒想過放棄，對於女兒的愛好，父母的態度是只要她喜歡，就會給予女兒最大的支持。
在媽媽眼中，鄭庭芸對花式滑冰的執著不同於一般選手，「是她的堅持和意志力帶著我們走上這一條路，我們只是成就、成全她。無論教練嚴格要求，還是針灸復健，她都願意為了滑冰吃苦，如果不是她自己選擇，是沒辦法繼續走下去。」
為安排鄭庭芸最好的訓練，父母花重金讓她到各國訓練，2018年每個月都前往大陸深圳練習，後來開始跑日本、美國等花式滑冰運動大國，持續接受各國教練的專業訓練，未來父母也有意讓她旅外。
鄭庭芸全心全意投入花式滑冰，幾乎放棄所有的娛樂，期望成為一個專業的滑冰選手，鄭媽媽表示：「既然她選擇走了這條路，就希望她能為國爭光，出國拓展不同的視野。」