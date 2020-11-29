空軍建軍100年！蔡英文：為忠勇無畏的英雄們獻祝福
空軍建軍100年！蔡英文：為忠勇無畏的英雄們獻祝福
編輯林莞茜/綜合報導
calendar_today2020-11-29 21:05:30｜update2020-11-29 21:06:41
總統蔡英文今（29）日晚間在臉書上，向我國空軍祝賀「建軍100年」，她表示，昨天是本月共機第20度闖我西南空域，但面對這樣的騷擾威嚇，我們能如常生活都是因為有空軍弟兄姊妹，犧牲與家人相聚時光來捍衛領空，這些轟隆隆的引擎聲，就是我們守護民主自由的聲音。
蔡英文說，今天是中華民國空軍100歲生日，在這個特別的日子，她想要邀請國人同胞為這些「忠勇無畏」的空軍英雄們，留下最美好的祝福，她說，近來共機頻頻騷擾我國空域，但國人能照常生活，和家人度過美好的假期，都是因為有空軍弟兄姊妹，犧牲和家人相聚的時光，24小時的緊盯空防、隨時升空在捍衛領空。蔡英文還在臉書上貼出長約16秒的短片，多架戰機升空執勤或例行訓練，「轟隆隆的引擎聲，就是我們守護民主自由的聲音」。網友們也紛紛在底下留言，送上祝福，「謝謝守護天空的捍衛戰士」、「辛苦了！台灣的守護神，生日快樂」、「用生命守護青天白日國土的勇者！」。