滑冰／三周跳完美落地藝術滑冰封后　蔡玉鳳最愛金妍兒

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滑冰／三周跳完美落地藝術滑冰封后　蔡玉鳳最愛金妍兒

記者鍾東穎/綜合報導

calendar_today2020-11-29 21:07:47｜update2020-11-29 21:07:51

▲109年臺北市中正盃滑冰錦標賽，台灣滑冰新星蔡玉鳳在藝術滑冰賽事拿下78.6分，順利封后，同時這也是她首度在比賽中嘗試三周跳，完美落地。。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）
▲109年臺北市中正盃滑冰錦標賽，台灣滑冰新星蔡玉鳳在藝術滑冰賽事拿下78.6分，順利封后，同時這也是她首度在比賽中嘗試三周跳，完美落地。。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）
109年臺北市中正盃滑冰錦標賽，台灣滑冰新星蔡玉鳳在藝術滑冰賽事拿下78.6分，順利封后，同時這也是她首度在比賽中嘗試三周跳，完美落地。
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教練張偉梓表示，「賽前蔡玉鳳很緊張，畢竟是第一次嘗試，但她還是達成任務。比賽中雖然還是有些小失誤，但整體表現很不錯，也跨出很大一步。」
蔡玉鳳在2019亞錦賽中獲得小齡組第二名的佳績，接下來的2年以穩定5種3圈學習為目標，並爭取少年組國際賽參賽資格。

▲台灣滑冰新星蔡玉鳳。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）
▲台灣滑冰新星蔡玉鳳。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）
張偉梓說，「此年齡的孩子生理都還在發育，不宜進行過多的重量訓練，但技術與基本功必須培養起來，另外，她也即將邁入青春期，情緒管理也很重要。」

目前國小六年的蔡玉鳳靠自學兼顧課業，其餘時間都花在訓練，除了冰上外，還有舞蹈課程，家人也希望她朝專業選手邁進。蔡玉鳳也替自己立下遠大的目標，希望有朝一日能站上奧運舞台。

蔡玉鳳小一就開始接觸滑冰，國小三年級接受正規訓練，並逐漸嶄露天賦。但訓練中吃了不少苦，每天早上5點出門，6點上冰訓練，並已經持續2年，台北小巨蛋冰場就是蔡玉鳳的學校。

▲台灣滑冰新星蔡玉鳳。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）
▲台灣滑冰新星蔡玉鳳。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）
為了達成2周半跳，蔡玉鳳每天反覆練習，花了2年才習成，她透露，「真的很辛苦，也很疲累，遇到挫折就到廁所哭，哭完了再繼續練。若心情很沮喪，就會吃點甜食，讓心情平復。」

蔡玉鳳突破2周半跳後，近年逐漸繳出亮眼成績，去年還在中國滑冰聯賽奪下吉林站冠軍。連外籍教練也很訝異，「台灣的場地水平跟各國相比較不完善，卻能練出如此優秀的選手，真是不可思議。」

蔡玉鳳的偶像是南韓花冰一姐金妍兒，她表示，「會常常觀看金妍兒的比賽影片，希望有朝一日能追上她的腳步，在冬季奧運舞台為國爭光。」
▲台灣滑冰新星蔡玉鳳。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）
▲台灣滑冰新星蔡玉鳳。（圖／艾格斯運動攝影公司提供）
 
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