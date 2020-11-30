求子聽到2個心跳聲！顏嘉樂淚崩：對一切有交代

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最後還是得植入母體後確認有沒有心跳，才知道是不是真的成功，所以後來要進去照超音波跟聽心跳前，狄志杰因為之前有過失敗經驗，心裡已經有最壞打算，但怕自己的反應會影響顏嘉樂，就想說在外面等就好，但顏嘉樂笑說自己不知哪來的靈感，就怕狄志杰錯過小孩的第1次心跳聲，就要他一起進檢查室。結果醫生檢查後，還把聲音放出來聽，夫妻倆還在感動時，醫生突然說他好像有聽到另外1個聲音，才確認是雙胞胎，狄志杰笑說當天兩人從新竹回台北的路上，全程笑容一直掛在臉上，完全無法再有其他反應。
顏嘉樂高興了1天之後，她就開始緊張了，因為自己是高齡產婦，很擔心會不會小孩哪一天就沒了心跳，整個人完全無法放鬆。狄志杰笑說顏嘉樂懷孕4個月時，還會在家裡假裝孕吐，想說自己為什麼不會孕吐，去了醫院之後還問了醫生、護士，大家都跟她說沒孕吐很好啊，但顏嘉樂總覺得自己沒有一般人有的徵兆，就怕不知道小孩還在不在，後來顏嘉樂還要狄志杰想辦法去弄1台測寶寶心跳的機器回家，看能不能跟醫院租借，超級緊張兮兮。
顏嘉樂說因為自己太期待有小孩，周遭親友怕太給她壓力也不敢過問，只是長輩有交代一般人是懷孕3個月才能講，她要到6個月完全穩定再公布，所以顏嘉樂是一直到6個半月才敢透露給親友知道，大家知道她懷的是1男1女也都欣喜若狂，顏嘉樂很心安地說對一切都有交代了。回想到當初為了懷孕跟育兒的辛苦，顏嘉樂眼淚跟著滴了下來，更讓人感受到養兒育女的辛苦。