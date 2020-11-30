聯合國難民署籲捐款 救濟衣索比亞逃往蘇丹難民
中央社
calendar_today2020-11-30 06:26:37
（中央社記者徐梅玉約翰尼斯堡29日專電）聯合國難民署未來半年急需1.5億美元（約新台幣42.75億元），用以解決因衣索比亞北方激烈武裝衝突越界逃往鄰國蘇丹避難的4萬多名難民，呼籲各界捐款協助。
蘇丹新聞社（Sudan News Agency）28日引述聯合國難民署（UN Refugee Agency）高級專員葛蘭德（Fillipi Grand）表示，自本月初衝突爆發以來大約3周，已有成千上萬難民逃往蘇丹。如果相同事情發生在其他國家，那個國家或許第二天便崩潰了。葛蘭德說，感謝蘇丹願意接待新來的人，但他也強調國際社會應該迅速採取行動，支持蘇丹政府，提供藥品、食物與帳篷給難民使用。
他補充道，已經向聯合國秘書長與非洲聯盟（African Union）秘書長提出衣索比亞停戰的要求，進而可以停止難民潮湧向蘇丹。
衣索比亞的政府軍與叛軍泰格瑞人民解放陣線（Tigray People's Liberation Front，TPLF）在泰格瑞省（Tigray）的激烈武裝衝突自4日開始已經進行逾3周。
2019年諾貝爾和平獎得主、衣索比亞總理阿比（Abiy Ahmed）已於28日晚間在推特（Twitter）上聲稱政府軍已經完全掌控泰格瑞省的首府馬凱勒（Makelle）。但數小時後，叛軍卻表示將繼續與政府軍奮戰到底。一些專家提出警告，這個持久性衝突或將破壞東非之角（Horn of Africa）地區的穩定。（編輯：韋樞）1091129