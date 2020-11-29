HOOD to COAST台灣賽　范逸臣與運動甜心接力跑過170公里

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最終本屆賽事前三名隊伍都順利在12小時內順利完賽，冠軍「鋼鐵部隊」以11小時2分35秒成績率先抵達終點，成員王子銘也分享，儘管棒次因為強大風勢耗盡體力，但靠著隊友們在車上互相鼓勵，最終順利拿下冠軍寶座。第二名則由市民跑者組成「堅心絕隊」以11小時24分46秒奪下，成員也在完賽後分享他們的勝利攻略， HOOD to COAST是一場意志力的考驗，建議參賽跑者們要具備基礎的運動習慣，也可以找司機幫忙開車節省跑者的體力。
「雷氏姊妹」雷艾美、雷理莎雖然帶傷上陣，但有平常一起練習的神隊友幫忙，以12小時11分17位居第四名的佳績。
情歌王子范逸臣去年參加世界四大極地超馬拉松巡迴賽的納米比亞沙漠極地賽事，完成7天6夜全程250公里的艱鉅比賽。今年首度挑戰HOOD to COAST台灣賽，他表示每個隊友要在一天內平均分段跑約30公里的路程，相當考驗意志力。
HOOD to COAST最經典的魔王賽段「山道之神」，不僅要在14公里的路程中爬升327公尺，接著馬上要急速下降473公尺並一路跑向東海岸，考驗頂尖跑者的肌耐力與毅力。今年主辦單位YYsports更設計隱藏任務，只要跑者在早上六點半、黎明破曉前跑出「玉長隧道」，除了能遠眺海面上升起的第一道曙光，更可獲得特別訂製的日出掛帶，象徵征服「山道之神」的榮耀。
本次獲得第三名的「教練等一下」隊伍中長跑好手李翰暄擔綱挑戰山道之神的棒次，完賽後分享在跑出隧道口迎接黎明破曉時，有種「從黑夜跑向白天」的感覺，本次賽道雖與過往不同，但不變的是花東沿途美景與跑者們的熱情，令再次參加HOOD to COAST賽事的他內心相當澎湃。
天才跑者雷理莎這次與姊姊雷艾美兩人雖在賽前有些許傷勢，但熱愛跑步的雷氏姐妹很開心強調以「玩」賽性質來參加HOOD to COAST，藉由此機會用雙腳感受花東之美，有別於不同賽事，能更享受比賽與隊友一起完成的過程，最終也以12小時11分的佳績完賽奪下第四名。雷氏姐妹在完賽後分享，這次姐妹偕同參賽的感覺有別於以往，沿途隊友們互相加油、給予補給，更有團隊的凝聚感，比起獨自參賽更能享受沿途花東美景，雷理莎更開心表示未來可以跟兒子炫耀自己有過HOOD to COAST的參賽經驗。
同樣做為女力代表的還有曾稱霸全國的台大美女蛙后李詹瑩，此次躍出水面，偕老公一起挑戰人車接力賽。她甜笑分享夫妻兩人賽前幾乎每天都會一起訓練，互相督促對方鍛鍊待加強的部分，身體素質逐漸提升，感情也因此持續增溫，一起享受備賽的過程。身爲團隊中唯一的女生參賽者，李詹瑩笑稱自己沒有享有任何特權，更發揮＂女力＂成為凝聚團隊向心力的角色。
虎牙甜心伊伊則與好閨蜜梓梓一起報名HOOD to COAST今年新創的全女子組別，身爲跑步新手的兩人，爲這次比賽展開跑步訓練，也分享因為和好閨密一起而開始愛上跑步的感覺。除了跑步之外，在車上等待隊友的時間也沒閒著，途經特色景點如北回歸線界標、石梯坪沿途留下不少美照。伊伊特別推薦與好閨蜜一起組隊參加，一車女生除了可以互相按摩、打氣應援之外，是相當難得的回憶。
2020 HOOD to COAST主辦單位YYsports，爲了發掘更多台灣美麗賽道的可行性，每年的賽道路線都有不一樣的變化，今年以花蓮台開心農場為終點，設計一路向北的全新賽道。跑者從鹿野高台出發，沿途行經夜間熟睡的花東縱谷、玉長公路，在清晨仰望東方日出的長濱海灘和八仙洞，最後依傍太平洋海岸線，沿台十一線公路一路抵達花蓮。賽段挑戰難度更勝以往，但台灣東岸絕佳風景也在跑者心中留下深刻的悸動。