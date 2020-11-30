全台首例！桃園監獄爆「通緝犯確診」　入監2天送醫隔離

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全台首例！桃園監獄爆「通緝犯確診」　入監2天送醫隔離

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-30 06:41:13｜update2020-11-30 06:41:21

弒母梁男入桃監
▲台灣籍周姓通緝犯自菲律賓返國訊後送到桃園監獄服刑，29日確定染疫轉送醫院隔離治療。（圖／NOWnews資料照）
台灣籍一名年約40歲的周姓通緝犯27日晚間從菲律賓回國，因涉及傷害致死罪嫌通緝在案，他入境時遭航警局逮捕移送桃園地檢署歸案，送到桃園監獄服刑，不料，服刑期間進行新冠肺炎病毒檢驗，周男竟確診新冠肺炎，目前已被送往桃園醫院隔離治療。
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周男在入境後被送到桃園監獄服刑，桃監依防疫收治流程檢疫，周男疑似出現病情，獄方通報桃園衛生局檢驗，29日下午確定周男呈陽性反應確診，立即轉送到桃園一家醫院隔離檢疫治療中，為矯正機關第一起收容人犯確診個案。
▲一名台籍通緝犯入監後，檢驗出染上新冠肺炎。（示意圖／翻攝自pixabay）
▲一名台籍通緝犯入監後，檢驗出染上新冠肺炎。（示意圖／翻攝自pixabay）
法務部矯正署證實桃園監獄新收容人犯確診染疫，桃監亦表示，這名受容人犯確診後已送到防疫醫院隔離治療中，相關接觸人員依相關防疫規定進行檢疫處理，該個案目前確診染疫已送醫院隔離治療中。
據了解，周男犯下傷害致死等罪嫌，遭判刑5年4月，之後潛逃出境遭到通緝，因為疫情影響，他在本月27日從菲律賓搭機返台，入境發現通緝犯身分，在機場沒有檢驗出新冠肺炎，獄方為求慎重，28日進行第二次檢驗，29日結果出爐，確診新冠肺炎。（編輯：張嘉哲）
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