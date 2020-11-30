仍未恭賀拜登 巴西總統：消息指選舉有舞弊 再等看看
仍未恭賀拜登 巴西總統：消息指選舉有舞弊 再等看看
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-30 06:55:56｜update2020-11-30 07:27:23
美國總統大選幾近塵埃落定，外界普遍認為由民主黨候選人拜登取得勝利，各國領袖也紛紛致電祝賀。不過素來與川普交好的巴西總統波索納羅（ Jair Bolsonaro ）至今未承認拜登勝選，並聲稱有消息指出本次選舉存在舞弊，要再觀察一陣子。
根據《路透社》報導，雖然目前看來，拜登以 306 張選舉人票大贏川普的 232 票，即將於明年 1 月入主白宮，但波索納羅和墨西哥總統安德烈斯·奧夫拉多爾( Andres Manuel Lopez Obrador )卻是少數仍未承認拜登勝選的國家元首。波索納羅近日受訪時談到 11 月 3 日的美國大選，聲稱：「我有消息來源指出，選舉存在很多舞弊行為，但我不知道是否足以改變選舉結果。」有鑑於選舉結果仍有不確定性，波索納羅說要再等一陣子，看後續是否承認及祝賀拜登勝選，但一樣未明確提供選舉舞弊的證據。
65 歲的波索納羅因行事風格與川普相似，而被外界視為「巴西版川普」， 2 人都曾確診新冠肺炎並從中康復，但也都對病毒持鬆懈態度，認為新冠肺炎與一般感冒無異，甚至呼籲應放寬限制措施。在談及美國大選時，波索納羅亦趁機對巴西的電子投票系統提出質疑，認為使用該系統較容易出現舞弊情況，主張 2022 年巴西總統選舉時應以紙本投票進行。