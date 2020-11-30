與愛犬玩耍不慎滑跤！78歲拜登驚傳扭傷送醫

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與愛犬玩耍不慎滑跤！78歲拜登驚傳扭傷送醫

國際中心蔡姍伶/綜合報導

calendar_today2020-11-30 07:18:56｜update2020-11-30 07:25:48

▲美國總統當選人拜登與妻子養有 2 隻愛犬，還準備帶牠們一起住進白宮。但現在卻傳出拜登在與狗狗玩時不慎扭傷，還前往骨科診所接受進一步檢查。（圖／翻攝自 NY Post ）
▲美國總統當選人拜登與妻子養有 2 隻愛犬，還準備帶牠們一起住進白宮。現在卻傳出拜登在與狗狗玩時不慎扭傷，還前往骨科診所接受進一步檢查。（圖／翻攝自 NY Post ）
被外界及主流媒體認為是美國總統當選人的拜登( Joe Biden )驚傳扭傷送醫！根據美國媒體報導，拜登當地時間週六與愛犬梅杰（ Major ）玩耍時，不慎滑倒扭傷腳踝，雖已送醫治療，但為求謹慎，遂安排接受骨科醫生進一步檢查。
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綜合外媒報導，高齡 78 歲的拜登，家中養了 2 隻名為梅杰及錢普（Champ）的德國牧羊犬，還經常伴隨拜登一家公開亮相。其中梅杰是拜登 2018 年領養的，頗受拜登喜愛，日後將與拜登一同住進白宮。不過，喜歡狗狗的拜登在與愛犬玩耍時，不慎滑倒受傷，謹慎起見而於週日接受骨科醫生檢查。
《路透社》指出，拜登扭傷腳踝後，已乘坐私人轎車前往德拉瓦州紐瓦克（ Newark ）的骨科診所。
▲扭傷事件發生後，拜登的私家車被目擊前往德拉瓦州一間骨科診所。（圖／美聯社／達志影像）
▲扭傷事件發生後，拜登的私家車被目擊前往德拉瓦州一間骨科診所。（圖／美聯社／達志影像）
拜登與競爭對手川普都已年過七旬，特別拜登明年入主白宮後，將是美國有史以來年齡最大的總統，外界一直關注其健康狀況，如若拜登因故無法完成總統任期，他的副手賀錦麗( Kamala Devi Harris )將成美國首位女總統。
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