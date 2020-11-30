冬天要來了！雨彈狂甩+低溫 連三天「下探15度」時間曝
冬天要來了！雨彈狂甩+低溫 連三天「下探15度」時間曝
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-30 07:20:40
今（30）日持續受到東北季風影響，全台最低溫出現在苗栗縣三灣鄉的15.6度，另外，中央氣象局早上也對北北基宜5縣市發布「大雨特報」。天氣風險公司天氣粉專就提醒，明後天氣溫稍回暖後，週四將有新的一波東北季風增強，冷空氣強度比上一波還要更強。
氣象局今晨對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣和花蓮縣布「大雨特報」，東北季風影響，今基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。氣象專家彭啟明指出，從上周五北方冷高壓南下後，周末兩天的降溫相當顯著，許多地方都出現了15-17度的低溫，預計這波冷高壓對台灣影響時間持續到周二，周三稍微減弱，不過都還是維持著東北風型態，變化幅度不大，溫度頂多回溫一度。「周四另外有波冷空氣再度南下，持續影響到周六，預期強度和這波接近，可能會比目前稍降一度，空曠區域約14-16度，都會地區降到17-19度，南北仍一樣有不小的差距，周日才會有些回溫一些，也有些短暫空檔，但下周仍有冷高壓南下」彭啟明提醒，這段期間溫度下滑，雖然還不到很冷，但溫度降低也讓許多年長者身體會有些環境壓力，建議民眾要多關心，定期的要量血壓，衣服要隨著環境變化而調整。（編輯：張嘉哲）