反潛機監控共機遭爆飛太近？空軍駁斥：飛行操作符合規範

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民眾黨立委蔡壁如日前詢問共機頻頻擾台，國防支出也相對增加，這樣一直下去的消耗戰，國軍的因應作為為何？國防部副部長張哲平答覆表示，因為共軍來西南空域大多為慢速機，留空時間長，我們要派出2架、4架戰機攔截，甚至可能更高的資源去應對，因此空軍在1個半月前改變應處策略，共軍派出慢速機來，我方也派出C-130、P-3C等慢速機因應，留空時間等長，跟共機耗費同樣的成本，才不會落入消耗戰的疑慮。