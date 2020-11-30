反潛機監控共機遭爆飛太近？空軍駁斥：飛行操作符合規範
反潛機監控共機遭爆飛太近？空軍駁斥：飛行操作符合規範
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-30 08:37:05
共軍近期頻頻派出慢速機進入我西南防空識別區（ADIZ）擾台，為了降低攔截共機成本，空軍祭出用慢速機攔截監控慢速機的策略。不過，傳出空軍派出P-3C反潛邏機艦控時，飛行員操作飛機距離共機飛太近，對共機偵照時，相距共機甚至僅0.2浬，已經是升高衝突和挑釁行為。
針對媒體報導「反潛機監控共機 遭爆飛太近」，空軍司令部今（30）日澄清表示，爆料內容並非事實，經查王員之各項飛行操作均符合規範及限制。空軍司令部強調，面對當前嚴峻的外在形勢，符合各項飛行規定下，採取嚴格的飛行教學，才是提升戰力之最佳方式；空軍將持續加強人員飛行訓練，並強化共機擾台各項應處作為，確保我空防安全。
民眾黨立委蔡壁如日前詢問共機頻頻擾台，國防支出也相對增加，這樣一直下去的消耗戰，國軍的因應作為為何？國防部副部長張哲平答覆表示，因為共軍來西南空域大多為慢速機，留空時間長，我們要派出2架、4架戰機攔截，甚至可能更高的資源去應對，因此空軍在1個半月前改變應處策略，共軍派出慢速機來，我方也派出C-130、P-3C等慢速機因應，留空時間等長，跟共機耗費同樣的成本，才不會落入消耗戰的疑慮。