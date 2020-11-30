美國疫情燒大城收緊禁令 佛奇：年底前先為部分人打疫苗
美國疫情燒大城收緊禁令 佛奇：年底前先為部分人打疫苗
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-30 08:41:09
美國的新冠肺炎疫情未有明顯緩解，截至台灣時間 30 日清晨，全美已有至少 13363182 人感染、 266813 人死亡。知名大城如洛杉磯、舊金山等紛紛收緊限制措施，美國國家過敏與傳染病研究院院長佛奇( Dr. Anthony Fauci )警告，由於感恩節假期仍有不少美國人選擇出遊，國內疫情恐會在未來幾週出現新一波高峰；但也提及疫苗的到來「為隧道盡頭提供了曙光」，估計年底之前就能有一部分的人優先施打完疫苗。
《美國之音》報導，美國新冠病例近幾週呈現大幅增加，各地因新冠肺炎不得不住院治療的病患，截止上週五已破 9 萬人，沿海大城因人口多、交通往來頻繁，而成了病毒肆虐的風險區。洛杉磯郡上週每天的單日新增病例數平均多達 4751 例，必須採取新的限制措施，當地政府頒布新的居家禁令，從本週一開始，居民非必要不得外出，禁令預計至少實施 3 週。除了禁止公私聚會，必要性商店雖然能夠繼續營業，但上門的客戶數量規定不得超過最大人數限制的 50% ；非必要商店客戶數量更不得超過最大人數限制的 20% 。加州另一大城舊金山市也宣布將自當地時間 30 日起實施宵禁，關閉非必要店家，並禁止不同家庭的人於晚間 10 點至隔天清晨 5 點聚會。
外媒引述美國流行病及防疫權威佛奇博士警告，美國可能會在未來幾週再次看見新冠病例激增，預計耶誕節前有關禁令都不會放鬆，各地方醫療體系持續面臨巨大壓力；在這個秋冬病毒加劇的時刻，美國正處於一個危險的狀態。
雖然疫況嚴峻，佛奇仍不忘鼓勵民眾，感恩節假期結束後仍能藉由積極的防疫措施阻止病毒擴散，而疫苗的到來也為隧道盡頭提供了曙光，有望在 12 月底前就優先為部分人施打疫苗，若全美上下能團結起來，以行動遏止病毒，等到大部分人口都陸續施打完疫苗後，困擾美國近一年的病毒危機就有望解決。
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