AIT稱明年還有1500億軍購！嚴德發：以採購國產武器優先
AIT稱明年還有1500億軍購！嚴德發：以採購國產武器優先
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-30 09:47:02｜update2020-11-30 10:23:01
美國大選結束，川普總統預計於明年初下台，由民主黨拜登接任。美國在台協會（AIT）處長酈英傑日前表示，台灣已是公認全世界最大的美國武器採購國，這也是台灣花費最多購買美國武器的一年，明年美國政府已經通知國會還有2項軍售，金額52億美元（約1500億新台幣）。國防部長嚴德發今（30）日表示，以採購國產武器優先，且軍購預算都要經過立院審查才能執行。
立院外交及國防委員會今日繼續審查國防部預算，會前媒體聯訪時答覆對美軍購議題。嚴德發表示，台美在區域內一直維持緊密的安全夥伴關係，也感謝美國依據《台灣關係法》與「六項保證」軍售我們各項武器，有助於維護區域的和平與穩定，有助於強化不對稱作戰與防衛作戰。嚴德發進一步表示，國軍防衛戰力的提升，武器裝備的籌獲，以國防自主為優先，如無法獲得或是短時間內無法獲得，就進行對外採購。國軍所有對外軍事採購預算，均依作戰需求完成建案，經行政院核定預算後，送立法院審議通過後，依核定預算付諸執行。今年提出的7項軍購案，目前已有5項已經知會國會，也已公布，還有2項在知會國會當中，將來公告後也會跟外界公布。
媒體詢問未公佈兩項是M109A6自走砲車與智慧水雷嗎？嚴德發表示，後面這兩項公告後會對外公布，詳細內容不方便說。相關軍購預算數字美方的預算內容與我方會計制度不同，美方我不便做評論。