信義區平價美食哪裡找？內行狂推「3巷弄」：真的還不錯

「信義區」是台北精緻時尚與都會名牌齊聚的區域，除了高檔餐廳林立外，時尚酒吧、夜店與精品購物中心也多不勝數，是不少外地人到台北必踩的景點之一。然而，信義區給人高級、昂貴的感覺，究竟哪裡找得到「平價美食」呢？近日有網友就好奇在PTT發問，釣出行家解答。

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原PO在PTT八卦板表示，台北市信義區高檔飯店料理很多，但是一餐動輒好幾百甚至上千、上萬，他坦言，自己沒有那麼高的預算去吃那麼貴的食物，並發文詢問大家「究竟... 這附近有平價好吃的美食嗎？」

▲網友在PTT討論信義區哪裡有平價好吃的美食。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，內行紛紛點名吳興街、六張犁與松仁路，「信義區也有便宜的地方啊，吳興街那邊不就很便宜，還有六張犁那邊也不貴」、「吳興街 林口街」、「松仁路有50元便當，還不錯」、「松仁路阿嬤50元便當的蒸蛋好吃」、「吳興街大部分都算真的便宜，學生負擔的起的那種」、「吳興街滿多」。

另還有網友直指「市政府捷運站對面那條也很多」、「市府過條馬路有80的便當店阿」、「不要在市政府附近都很便宜」、「市府捷運站1號和3號出口那排」、「松菸對面也有很多便宜的，巷子裡很多還不錯的早餐店」、「永吉路阿」。（編輯：許苡晴）