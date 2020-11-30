再創新高！台股早盤一度漲逾百點　台幣升逾3角觸28.5元

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再創新高！台股早盤一度漲逾百點　台幣升逾3角觸28.5元

記者顏真真/台北報導

calendar_today2020-11-30 10:07:47

台股漲。（圖／NOWnews資料照）
▲台股11月30日早盤一度漲逾百點，高點來到13969.39點再創歷史新高。（圖／NOWnews資料照）
美股收高，台北股、匯市今（30）日早盤也同步走揚，台股一開盤就站上13900點，並一度來13969.39點、上漲102.3點，再創歷史新高，不過，目前漲幅收斂至40餘點。至於新台幣兌美元早盤也強升逾3角，並碰觸到28.5元的前中央銀行總裁「彭淮南防線」，目前在28.5元震盪。
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美股上周五收高，標普500及那斯達克指數同創歷史新高，道瓊工業指數漲37.9點，漲幅0.13%，收在29910.37點；那斯達克指數漲111.446點，漲幅0.92%，以12205.848點作收；標普500指數漲8.7 點，漲幅0.24%，收在3638.35點。
台股今日早盤則開高走高，一開盤就站上13900點，以13917.65點、上漲50.56點開出，併購題材股包括環球晶、中壽更雙雙開盤就攻上漲停，帶動台股盤中創新高，攻破前歷史新高13951點的紀錄，目前最高一度來到13969.39點，上漲102.3點，但隨後賣盤湧現，台股漲幅收斂至40餘點。

在類股表現上，盤中玻璃陶瓷漲逾7%，鋼鐵漲逾2%，造紙、建材營建、生技醫療、電器電纜、電子通路、電子零組件也有1%以上漲幅，而個股的半導體矽晶圓廠環球晶圓確認收購Silronic AG案已進入最終階段的協商，等Siltronic監事會及環球晶董事會核准後，將正式簽訂商業合併協議，今日開盤就亮燈漲停來到558元，而上周五開發金宣布公開收購中壽21.13%股權，中壽今日也漲停開出。

此外，電子股日月光漲盤中逾7%，聯電也有逾6%漲幅，股價一度來到42.8元，台達電漲3%以上，大立光、台積電及鴻海漲幅在0.51%至0.3%，聯發科、廣達、研華、聯詠則跌。
在台股創新高之下，新台幣兌美元今日早盤以28.81元、升值0.1分開出後，一度強升3.11角，再度觸及28.5元的「彭淮南防線」，但目前仍在28.5元震盪整理，還沒有突破防線。
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