拜登經濟團隊　美國進步中心主席譚登傳掌預算局

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拜登經濟團隊　美國進步中心主席譚登傳掌預算局

中央社

calendar_today2020-11-30 10:21:29

▲外媒報導，美國總統當選人拜登打算提名智庫「美國進步中心」主席兼執行長譚登，擔任白宮管理及預算局局長。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒報導，美國總統當選人拜登打算提名智庫「美國進步中心」主席兼執行長譚登（Neera Tanden），擔任白宮管理及預算局局長。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）「華爾街日報」今天報導，美國總統當選人拜登打算提名智庫「美國進步中心」主席兼執行長譚登，擔任白宮管理及預算局局長，經濟學家勞史則任經濟顧問委員會主席。
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「華爾街日報」引述知情人士報導，拜登（JoeBiden）也將提名歐巴馬政府時代的國際經濟資深顧問艾迪耶摩（Wally Adeyemo），擔任葉倫（JanetYellen）的財政部首席副手，經濟學家柏恩斯坦（Jared Bernstein）與鮑詩依（Heather Boushey），則將獲提名為經濟顧問委員會（Council of EconomicAdvisers）成員。
拜登團隊代表尚未回覆記者詢問，記者也尚未聯絡上譚登（Neera Tanden）、勞史（Cecilia Rouse）、艾迪耶摩、柏恩斯坦、鮑詩依，詢問看法。

將獲提名為白宮管理及預算局（Office ofManagement and Budget）局長的譚登接掌中間偏左智庫「美國進步中心」（Center for American Progress）之前，曾任歐巴馬政府健康照護顧問，她也是2016年民主黨籍總統候選人希拉蕊競選團隊幕僚。

將獲提名為經濟顧問委員會主席的勞史是普林斯頓大學（Princeton University）勞工經濟學家，研究專注教育經濟學領域，先前擔任過歐巴馬的經濟顧問委員會成員。

艾迪耶摩是歐巴馬政府時代負責國際經濟的白宮國安顧問，也曾任前財政部長路傑克（Jack Lew）的首席幕僚，目前擔任歐巴馬基金會（Obama Foundation）主席。

柏恩斯坦是拜登最親近的幕僚，在拜登當副總統、歐巴馬竭力讓美國脫離經濟大衰退的時代，就是拜登的首席經濟顧問。
鮑詩依則以研究不平等會如何阻礙經濟成長著稱，這位經濟智庫「華盛頓公平成長中心」（WashingtonCenter for Equitable Growth）執行長兼共同創辦人，在拜登團隊擔任非官方的經濟顧問。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1091130
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