名家論壇》韋安／雍正？崇禎？柯文哲！

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柯文哲創辦台灣民眾黨，一舉成為藍綠之外第三大黨，可惜有路線無組織。據外界的種種傳聞，民眾黨內部私鬥成風，宛如失控王朝後宮一樣，爭奇鬥豔，一團紊亂。
6年來，柯團隊（陣營）沒有吸納或培養出重量級的要角。除了柯以外，只有他的夫人陳佩琪，顯現十足的戰力，擁有輿論聲量和話語權。
在當市長4年半時（去年7月），柯文哲接受《風傳媒》專訪。他説自己心目中最大的政績，貪汙案件都不見了。此外，他很勇敢去處理以前的案子，包含環南市場等市場的改建、拆除忠孝橋引道等。至於鄰里交通改善計畫，則是思想文化的變革。他擔心市長一換人，過去的蚊子、蟑螂、螞蟻又開始來了。
他還自負的說，他任內藍綠都沒辦法打他的弊案，因為他沒拿錢、沒什麼利益，「柯文哲之後不會再有柯文哲」。
不過今年7月，錢櫃林森店大火釀出6死不幸。後來爆出，北市建管處公務員向業者索賄，其中一人已遭羈押。
於是，柯文哲修正了他的說法。他還是非常有自信，北市府中高階官員沒有問題。尤其北市府一個8萬人的團體，沒有辦法保證每一個人都沒事，「台北市還是全台灣最清廉的地方」。
在接受專訪時，柯文哲比喻自己「就是雍正帝」，這是他的個性，絕對不要相信抓大放小。所以人家說當乾隆可以混60年，當雍正13年就吐血身亡。柯文哲還自比是「台北市政府總科長」，因此台北市的治理模式，在他之後再也沒有市長有辦法用這種治理模式。
這位「台北市政府總科長」，每天早上7點半就開會，和雍正一樣勤勉和事必躬親。然而，有時簡直是在「瞎忙」。
本月初，台北市議員游淑慧踢爆，北市在信義路AIT舊址規劃興建的音樂與圖書中心，預算從原本的28億暴增到81億。她要求看細項，卻被台北市文化局回覆「報告書太厚，不知道新增在哪」。隨後，柯文哲允諾兩週後開會檢討。
結果，該案在本月24日北市府晨會討論，由台北市文化局長等相關人員報告，卻無法講出經費細項，甚至還和柯頂嘴好幾次。其中包含「跟市長您報告過」、「您有同意」。讓柯勃然大怒，在會議裡三度拍桌，氣得跑到會議室外吃降血壓藥。
柯文哲一再以堅守「財政紀律」，不債留子孫自居，但是一項重大建設案預算，從28億暴增到81億，成長2.89倍，連個可以說服人的說法都給不出來，簡直有點「漏氣」。
最近，柯文哲任內第一個「從無到有」的明倫社宅已經完工，11月26日開放申請租住。不過40多戶三房型含公設44坪，按租屋者身分及收入，租金高達3萬6千到4萬500元之間。柯文哲視察時直嚷嚷「東西(建材)用得不錯，(租金)降不下來。」這個當初設計太豪華了。
問題來了，明倫國宅是柯P的重大「政績」，離捷運站走路6分鐘。土地成本高昂是不可控因素，建材成本和設計規劃（3房44坪太大坪數）是可控因素，為什麼「柯科長」被忽悠、失察，去壓低後者的成本呢？因此導致全台最貴的國宅租金價格。
柯文哲算是台灣最有思想和勤政的6都市長，他點出了藍綠之下台灣政治困境，想要突破。可是自己在施政環節，如今卻接連出現不少「失控」的局面。
這有3個可能，第一個可能是他的能力跟不上他的理念；第二個可能是他的團隊好高騖遠脫離現實；第三個可能就是市府舊的官僚體制一直陽奉陰違跟他始終對著幹。
曾經從墨綠到中間柯的盟友們，現在只因為他的國族理念，不是摸紅他，就是背離他。在未來兩年市長任期內，柯文哲不能再有太多的閃失，要加緊證明自己真的「做對的事，不對的事情不做」。
否則，柯的功過評價，會從自詡勤勞親為、鐵腕施政、打擊貪腐，大清的「雍正帝」，擺蕩成同樣把自己累的要死，事必躬親，但刻薄寡恩，最後一事無成，以亂政、無能葬送大明王朝的「崇禎帝」。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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