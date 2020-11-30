NBA／先不管哈登、威少 火箭盼戈登找回最佳第六人狀態
NBA／先不管哈登、威少 火箭盼戈登找回最佳第六人狀態
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-30 10:16:09
火箭後場雙星「大鬍子」James Harden、「威少」Russell Westbrook何去何從還未定案，火箭現在把希望寄託在31歲的老牌後衛Eric Gordon身上，相信他下季能強勢回歸，找回他在2017年拿到最佳第六人的狀態。
2019年夏天，Gordon與火箭達成四年7600萬美元的續約合約，不過今年賽季表現卻是明顯下滑，平均僅得到14.4分，投籃命中率低至36.9%，讓他的合約一度遭到質疑，也被認為有可能成為交易籌碼。不過《The Athletic》記者Kelly Iko報導，Gordon今年因腿傷缺席了大半賽季，他的多項數據也跌至生涯新低，但新賽季火箭對他有信心，因為他已經接近全面康復了，期待他能找回最佳第六人的身手，輔佐雙星。Gordon近日也在節目上表示，自己終於可以健康地進入2020-21賽季，並準備要為上季的不合格表現做出調整，目標提升三分球命中率到40%，而他的生涯平均命中率為42.5%，他相信這個目標並不難。