米糕、油飯有何不同？老饕曝兩者作法　「最大差異」曝光

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米糕、油飯有何不同？老饕曝兩者作法　「最大差異」曝光

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-30 10:15:45

油飯
▲近日有網友在PTT提問「米糕和油飯有什麼不一樣？」釣出老饕神解「最大差異」。（示意圖／取自pixabay）
台灣有「美食王國」之稱，無論北中南，到處都可找到特色小吃，更有許多「銅板美食」讓人想一嘗再嘗。而最常見的「米糕」與「油飯」你分辨的出來嗎？近日有網友就好奇在PTT提問「米糕和油飯有什麼不一樣？」釣出老饕神解「最大差異」。
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原PO在PTT八卦板表示，每次吃那什麼紅蟳米糕的時候就很疑惑，為什麼要將油飯稱為米糕？他並不解地詢問大家「明明只是油飯上面放紅蟳而已，油飯就變成米糕？」
▲網友在PTT討論米糕與油飯的不同。（圖／翻攝自PTT）
▲網友在PTT討論米糕與油飯的不同。（圖／翻攝自PTT）
問題曝光，網友紛紛留言「吃起來真的很像」、「都很好吃」、「包葉子就變粽子啊」、「跟粽子一樣，只有容器不同」、「米糕一般來說上面會有魯肉及香菜 ；油飯則是會有小蝦米及香菇伴在一起」、「這兩種我都超級愛吃，可是一直搞不懂差別」。
另還有內行神解兩者「最大不同」，直指「米糕沒炒過，料是用淋的而已」、「差別是米糕要軟爛一點，油飯要偏硬一點」、「米糕，就是糯米下去蒸，跟糯米飯差不多，有的會加配料；油飯，會把配料炒香，再連米一起炒後放進電鍋蒸熟」。（編輯！許苡晴）
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