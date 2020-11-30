拜登通訊團隊要員清一色女性　美國史上首見

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拜登通訊團隊要員清一色女性　美國史上首見

中央社

calendar_today2020-11-30 10:36:14

▲美國總統當選人拜登（Joe Biden）指派競選團隊要員和顧問領導新政府通訊團隊，成員清一色為女性，為美國史上首見。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國總統當選人拜登（Joe Biden）指派競選團隊要員和顧問領導新政府通訊團隊，成員清一色為女性，為美國史上首見。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社華盛頓29日綜合外電報導）美國總統當選人拜登（Joe Biden）今天指派競選團隊要員和顧問領導新政府通訊團隊，成員清一色為女性，為美國史上首見。
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路透社報導，拜登分別任命前總統歐巴馬執政時期國務院發言人莎琪（Jen Psaki）和競選團隊發言人貝丁菲爾德（Kate Bedingfield）擔任白宮新聞秘書及通訊主任。
拜登與副手賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊資深顧問桑德斯（Symone Sanders）將成為賀錦麗的首席發言人，拜登擔任副總統時期的前新聞秘書亞歷山大（Elizabeth Alexander）則將成為準第一夫人吉兒（Jill Biden）的通訊主任。

拜登透過聲明表示：「我今天很驕傲地宣布第一個悉數由女性組成的白宮高階通訊團隊。這些勝任、資歷豐富的通訊人員為她們的工作帶來多元觀點，並共同承諾要把國家打造得更好。」拜登指出，通訊團隊要角全由女性組成，為美國史上首見。

競選團隊資深顧問尚皮耶（Karine Jean-Pierre）和艾蒂恩（Ashley Etienne）將分別出任白宮副新聞秘書和副總統賀錦麗的通訊主任。艾蒂恩也曾任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）資深顧問。聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的前西語媒體主任托巴（Pili Tobar），則將出任副通訊主任。

莎琪在社群媒體推特上表示，這個通訊團隊是「史上最多元的團隊，也是家有年幼孩子的6個母親。」
總統川普通訊團隊數名成員也是女性，包括新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）和白宮通訊主任法拉（Alyssa Farah）。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1091130
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