拜登通訊團隊要員清一色女性　美國史上首見

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拜登與副手賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊資深顧問桑德斯（Symone Sanders）將成為賀錦麗的首席發言人，拜登擔任副總統時期的前新聞秘書亞歷山大（Elizabeth Alexander）則將成為準第一夫人吉兒（Jill Biden）的通訊主任。
拜登透過聲明表示：「我今天很驕傲地宣布第一個悉數由女性組成的白宮高階通訊團隊。這些勝任、資歷豐富的通訊人員為她們的工作帶來多元觀點，並共同承諾要把國家打造得更好。」拜登指出，通訊團隊要角全由女性組成，為美國史上首見。
競選團隊資深顧問尚皮耶（Karine Jean-Pierre）和艾蒂恩（Ashley Etienne）將分別出任白宮副新聞秘書和副總統賀錦麗的通訊主任。艾蒂恩也曾任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）資深顧問。聯邦參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）的前西語媒體主任托巴（Pili Tobar），則將出任副通訊主任。
莎琪在社群媒體推特上表示，這個通訊團隊是「史上最多元的團隊，也是家有年幼孩子的6個母親。」
總統川普通訊團隊數名成員也是女性，包括新聞秘書麥肯內尼（Kayleigh McEnany）和白宮通訊主任法拉（Alyssa Farah）。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）1091130