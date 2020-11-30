影／挨轟改任「美豬肉商駐台代表」 陳時中：不要污辱我
影／挨轟改任「美豬肉商駐台代表」 陳時中：不要污辱我
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-30 10:43:07｜update2020-11-30 13:21:08
政府無預警宣布明年起要開放瘦肉精美豬來台，衛福部長陳時中今（30）天上午出席立法院財政委員會聯席會議時，再度被立委針對萊豬議題砲轟，立委費鴻泰列出陳時中金句「吃好幾輩子都吃不到危險的量」、「沒拿肉強灌大家嘴巴」，痛批衛福部長陳時中，應該改任「美國豬肉商駐台代表」。
費鴻泰與陳時中雙方持續在立法院交戰，兩人詢答間戰火猛烈，費鴻泰痛批陳時中不顧台灣老百姓食安，開放萊豬進口，應該改任「美國豬肉商駐台代表」，對此陳時中也強硬回擊：「請不要用這種言詞來汙辱」。費鴻泰也不甘示弱，強調陳時中不強制要求肉商標示含有萊劑，僅要求標示產地，是一種污辱台灣老百姓的行為。陳時中表示，美國是自主的標示，台灣一樣可以做得到，他強調：「沒有安全顧慮，我們不會用法律要求」。
費鴻泰也在質詢時狠酸陳時中，不斷問他：「我不願意叫你部長，陳時中先生，摸你左邊的心，看還有沒有在跳」，對此陳時中也回應：「心跳得很快」，雙方互相搶話，火藥味濃厚，費鴻泰也質疑，陳時中不管台灣老百姓安全、沒做事，陳時中也一一駁斥。