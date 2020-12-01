倒數計時！電動車電池資費激省8400元　2021年將取消

時間來到了2020的尾巴，許多業者都會在這個時候，祭出各種壓軸活動，讓民眾可以在年底好好犒賞自己，回血一番，不僅是好酒沉甕底，也是在宣示最後一檔的黃金價格帶即將重啟。其中以電動機車品牌來說，通常在隔年就會重新推出新的車價以及資費計費方式，所有車型、補助、優惠，都有可能會是一年之最，因此不少消費者也會在此時考慮是否把握換購潮衝一波，其中Gogoro表示，「首年騎到飽優惠」也將進入最後倒數，2021年將重新設計資費優惠方案。

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一到了年底，民眾就開始醞釀著倒數的氛圍，但不只跨年需要倒數，我們周遭的一切也會進入倒數模式、像是許多限量限時活動、以及優惠方案，以向來讓不少車友討論的 Gogoro來說，其每年購車方案，都是熱議話題，該品牌往年都有搭配政府汰舊換新補助，多項利多購車優惠方案，其中，今(2020)年讓不少車友推崇的「首年騎到飽優惠」，只要月付499元相當於原價4折即可擁有，進入最後優惠倒數一個月，業者表示，明年(2021)將不再有這項優惠。

▲原價每月499元騎到飽，替許多消費者大省荷包。(圖／NOWnews資料照)

除了電池資費引車友注目之外，業者近來也祭出購車方案，像是 S Performance 指定車型，，享499元騎到飽之外，也會贈送復古騎士安全帽，以及對應車款的折扣金、延長保固、藍牙耳機等多重好禮，而時尚潮車 VIVA 系列，車型小巧，方便在都市中穿梭，成為許多小資女的最愛。





另外，在Gogoro色彩豐富的多款車型中，每一款都有其主打優勢，也因時常讓消費者不知該從何挑起，根據業者統計，Gogoro 2 Delight在性價比上，是許多人首購族第一參考入手的車款，主打的「12 吋輪圈、省力駐車架、輔助倒車設計」等優勢，不管男生還是女生都能輕鬆駕馭上手。如果要更強調性能，S perforemance系列的S3，享有系列中最低車價可說是新手入門款，雖然說是入門，不過車規一點也不馬虎，時速0-50公里直線加速僅需3.7秒，搭配與MAXXIS共同研發的高抓地力雙能胎，運用金屬質感PP材質打造車殼，讓氣勢、質感更上一層樓。現在購買還有機會可以獲得Timberland的萬元禮券。



▲業者指出，明年不會再有首年每月499元騎到飽優惠，消費者若想換車可得把握年底有三大利多。(圖／翻攝自Gogoro官網)





近期業者多款車系都祭出超狂優惠，加上今年(2020)限定的電池吃到飽資費，釋出最大利多，若想趁這一波替荷包止血的消費者，可得抓住這年末的尾巴，以免錯過向隅。





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