道安事故死亡高齡者佔4成 交部推「路老師」講安全知識
道安事故死亡高齡者佔4成 交部推「路老師」講安全知識
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-30 10:53:06｜update2020-11-30 10:53:10
台灣即將進入超高齡社會，根據統計，目前平均每日有 8.2 人因道路交通事故死亡，高齡者即占全體的 4 成，交通部為此提出「高齡者交通事故防制精進計畫」，並希望藉由路老師培訓，向年長者宣講交通事故風險，提高道路的應變能力。交通部今（ 30 ）日舉行 109 年度路老師頒獎授證典禮，共有 139 名路老師培訓合格，盼藉此達成降低高齡交通事故死傷的目標。
交通部政務次長王國材表示，近幾年事故嚴重程度有上升趨勢，統計至今年 1 至 8 月，道路交通事故的死亡人數已高達 1,975 人，平均每日約 8.2 人死亡，高齡者即占全體的 4 成。王國材說，高齡者騎機車死亡，占高齡者交通事故死亡人數的 5 成，行人死亡中有 7 成是高齡者。因此，近 2 年路老師培訓的教案區分為都會區與偏鄉不同類型，依行人、機車、汽機車路權、電動代步器、自行車及遠離大型車主題與事故樣態發展各情境宣講教材，提供路老師以淺顯易懂的語言，向年長者宣講交通事故風險，提高道路的應變能力。
交通部指出，台灣 65 歲以上老年人口今年已占 16% ，預估 5 年後即將進入超高齡社會，因應人口結構急速轉變與交通環境的需求，今年交通部並提出「高齡者交通事故防制精進計畫」，含 9 個工作項目， 22 個行動方案，各工作項目為「強化教育宣導」、「增加高齡行動輔具使用安全」、「落實監理工作」、「加速推動高齡友善安全工程設施」、「研發弱勢使用者保護服務」、「多元化公共運輸服務型態」、「保障高齡者交通安全專案」、「高齡友善交通精進規畫」、「院頒考評專案」等項，以積極因應。交通部強調，每件事故都是多個家庭的破，希望藉由各項政策推動，將道安意識普及為全民生活的一部分，在國內形成新的交通文化，共同建構「零死亡、零重傷」的交通安全環境。