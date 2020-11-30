快訊／8個月來新高！增24名境外　印尼移工採檢揪出20人

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快訊／8個月來新高！增24名境外　印尼移工採檢揪出20人

記者劉雅文/台北報導

calendar_today2020-11-30 15:42:18

陳時中
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，今（30）日召開臨時記者會，說明最新防疫狀況。（圖／記者林調遜攝）
中央流行疫情指揮中心，連日新增多例境外移入確診個案，為了因應「新冠肺炎疫情」，今（30）天召開臨時記者會，由指揮官陳時中親自說明國內新增24名境外移入個案，其中移入國家分別為印尼20例(案653、案655至668、案672至676)、美國2例(案670、671)、英國(案654)及菲律賓(案669)各1例。
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指揮中心表示，今日新增之20例印尼境外移入個案均為印尼籍移工，分別為17女3男，年齡介於20多歲至40多歲，入境日介於11月20日至11月27日。其中案674於11月29日出現喉嚨不適症狀，其餘19人入境迄今均無症狀。因應近期印尼境外移入個案遽增，指揮中心於11月27日請衛生單位針對集中檢疫場所之印尼籍移工進行全面性採檢，共計採檢939人，其中916人陰性、23人陽性(3人已於11月29日公布，20人於今日確診)。
指揮中心指出，案654為本國籍20多歲女性，去(2019)年9月至英國就學，今年11月7日起陸續出現流鼻水、發燒及嗅味覺異常等症狀，未在英國當地就醫，11月11日於當地採檢，並於11月13日確診；個案11月27日返國，入境時主動通報曾有症狀，於機場採檢，並於今日確診；同班機接觸者調查中。

指揮中心表示，案669為本國籍30多歲男性，2015年6月自台灣出境，今年11月16日於菲律賓當地出現咳嗽、頭痛等症狀，僅自行服藥未就醫，因通緝到案，於11月27日自菲律賓遣送返台，入境時於機場採檢結果為陰性，11月28日進行二採，於今日確診；已匡列個案接觸者共27人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，16人為入境後及就醫接觸者，其中1人因未著防護裝備，列居家隔離，其餘15人有適當防護，列自主健康管理。

指揮中心指出，案670為本國籍30多歲男性，去年8月至美國就學，今年11月22日返國，入境後進行居家檢疫，11月24日起陸續出現咳嗽、流鼻水及嗅味覺異常症狀，11月27日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；同班機接觸者調查中。

指揮中心表示，案671為本國籍50多歲男性，長期居住美國(前次自台灣出境日期為今年7月)，11月20日返國，入境後進行居家檢疫，11月26日起陸續出現喉嚨痛、咳嗽及流鼻水症狀，11月27日通報衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；因個案發病前2日已在居家檢疫，期間未與他人接觸，故無須匡列接觸者。

指揮中心統計，截至目前國內累計110,332例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含108,689例排除)，其中675例確診，分別為583例境外移入，55例本⼟病例，36例敦睦艦隊及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、565人解除隔離、103人住院隔離中。

根據指揮中心統計，前一次境外移入確診高峰，是在今年3/23，當日出現26例確診(本土1例、境外25例)，這回一次暴增24例確診，算是8個多月以來新高數字。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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