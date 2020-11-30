蔡依林遭索吻很害羞　嬌曝小S嘴唇觸感

蔡依林

Ugly Beauty 2019-2020世界巡迴演唱會」，而在昨（29）日則是高雄演唱會的最終場，迎來重量級嘉賓小S，2人在台上幽默互動，成為演唱會最大亮點，在演唱會結束後，蔡依林也接受訪問，分享心情。

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這次一共6天的演唱會，蔡依林分別請來頑童MJ116、Hebe（田馥甄）、伍佰、小S助陣擔任嘉賓，她笑說其中並沒有讓她壓力特別大的人，對小S更是特別讚賞：「S姐比我還認真。」至於在昨天的演唱會上，小S突如其來濕吻，蔡依林透露這橋段私底下早就有溝通過，還分享了遭到濕吻的感受：「她很投入，表演上很投入。」

不過之後小S多次偷襲索吻未遂，讓蔡依林招架不住連連後退，她解釋原因：

▲蔡依林（中）遭小S（右）激情索吻。（圖／凌時差提供）

去年底、今年初在台北小巨蛋開唱，相隔了近一年的時間才在高雄舉辦演唱會，由於疫情的關係，未來演唱會不知道是什麼時候，蔡依林表示不會因此失落，「我覺得我完成這件事情，很暢快！」被問到有沒有可能返場台北小巨蛋？她思考一下後聳肩，「呵呵唱不完欸～我也不曉得。」