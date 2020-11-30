12星座本周運勢出爐！天秤財運大爆棚　牡羊小心惹禍上身

時光飛快，又來到新的一周，上周運勢不佳的人也別氣餒，本周又是新的開始、新的氣象，風水總是輪流轉的！知名命理老師艾菲爾近日就公布了12星座「本周運勢」吉凶，趕快來看看自己的運勢是如何吧！

我是廣告 請繼續往下閱讀

牡羊座

本周要注意避禍、避免惹禍上身的意思。特別是在你的工作領域，你的職場表現，需要更謹慎一點。另外，本周千萬不能有僥倖的心理，凡事都需要有十足的準備和計畫，如果你保持著玩玩的心態，那麼一定會惹禍上身。





金牛座





本周要把握難得的戀愛好運氣，最近你的異性緣和感情桃花的發展是可以期待的，你充滿浪漫、迷人和親切的戀愛磁場，有望吸引愛慕你、喜歡你的人出現在身邊，或是跟你保持著非常密切的互動，想要改善婚姻關係的朋友，也請你把握未來七天。





雙子座





本周的工作發展進入到順利的軌道中，一切都在順境的發展之下，很多工作上的事情都按部就班地按照原定計畫進行，你喜歡這種一切工作發展都在你預想和預料之中的感情。你不必畏懼歲末年終的各種挑戰，因為你可以適應一切，並且戰勝一切。





巨蟹座





本周對你來說是一個全新時刻，這種全然新生的感覺是非常特別的，你的心情、你的健康和你的情緒會很誠實地告訴你，你已經走過過去一切的不順利，你低落的心情被鼓勵、你的健康得到康復、你的情緒得到安撫和舒緩，你不再緊張和失眠，你要好好把握未來一周能量圓滿的時刻。



▲艾菲爾老師提醒，牡羊座本周須小心惹禍上身。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

獅子座





本周你的愛情運勢得到了天上星星好運能量鼓勵，雖然現在是射手座的生日月份，但同屬火象星座的你，一樣得到幸福與祝福。這是一個對單身者有利的時刻，積極的去展開你的約會和聯誼計畫。對於戀愛中或是已婚的朋友，安排過夜約會或是準備懷孕都是非常好的事情。





處女座





本周你需要花很多時間去照顧你的家人，這種重視家庭、渴望跟家人團聚的感覺，是你從來沒有過的感受。你喜歡為家人服務，那怕是為家人準備一頓晚餐，你都覺得非常幸福，內心非常踏實滿足。最近如果有家人因為健康問題住院，你會是最煩惱、最出錢出力的那個人。





天秤座





最近你的正財運非常好，你將收到很多朋友的邀請或推薦，有可能有人要介紹新工作給你，有可能被推薦去承攬一個新工作或是賺錢的合作計畫，總之，你是非常幸運的人，最近連你自己都感覺到，正在走旺盛、豐富的正財好財運。





天蠍座





最近你會花很多時間與精神在關於「如何打造更美好的自己」的這項計畫上，你可能會買一組很貴的保養品，也可能想做全身的美容排毒按摩，或是想做微整形，總之，對於打造一個更健康、更美麗的自己，你是非常熱衷且全心全意的。



▲艾菲爾老師分析，天秤座本周正財運很旺，財路亨通。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

射手座





在過生日時，你各方面運勢都好，但就一個地方不靈光，那就是你的愛情。最近的感情互動中，彼此因為聚少離多或是溝通不良的狀況，導致你們的愛情能量與激情正在一點一點地消失中，如果你依然認定對方是你心目中理想的對象，那麼請你想辦法去改善你們之間溝通的問題，如果你已經覺得彼此的關係不能挽回了，那麼這樣趨向分離的決定，可能很快要面臨攤牌時刻。





魔羯座





本周是一個順利的時刻，去珍惜你所擁有的一切，其實你是非常幸福的人，雖然考驗與壓力一直都存在，但是你在巨大壓力之下，卻能激發出更大的潛力與爆發力，這種不認輸、不認命的態度，就是讓你不斷趨近成功的能量，你一定要把握這種專屬於你這個星座特有的堅毅和韌性。最近你有可能會搬家、換工作，或前往一個陌生的城市，無論吉凶，這一切都是好的發展。





水瓶座





本周你會非常忙碌，忙碌在你的工作當中，你有很多新的任務正等待你來定奪並執行。你喜歡這種忙碌的感覺，因為已經好久沒有出現這種工作滿檔的生活節奏，在忙碌中，你每一天都過得非常充實，且更顯現出你的活力與自信。想要創業的朋友，可能已經開始著手你全新的創業之路。





雙魚座





本周你的好運會落在工作和事業這個領域當中，你的表現越來越受到肯定，如果本周要接受面試、徵選或是應聘新職務的朋友，你的表現將可獲得大家的認可，一個期待很久的好運、好消息、好機會將會降臨在你身上，所以保持著前進的動能，你將迎來今年最幸運、最能夠心想事成的冬天。（編輯：許苡晴）

▲艾菲爾老師提醒，射手座本周感情運不佳，若是本來就存在溝通問題的戀人，本周可能面臨分開抉擇。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】