秋冬防疫專案12月1日上路 北投溫泉泡腳池採人數管控
秋冬防疫專案12月1日上路 北投溫泉泡腳池採人數管控
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-30 11:07:15｜update2020-11-30 11:07:18
為防止新冠肺炎及其他呼吸道傳染病蔓延，中央流行疫情指揮中心宣布， 12 月 1 日啟動秋冬防疫專案，出入大眾運輸、生活消費、休閒娛樂等 8 大類場所應佩戴口罩。為此，台北市產發局表示，為避免造成群聚感染，北投泉源公園溫泉泡腳池將暫停開放，復興公園泡腳池及硫磺谷泡腳池將採人數管控出入。
台北市產發局表示，考量秋冬時期除了新冠肺炎疫情外，也有多種呼吸道傳染病盛行，為避免造成群聚感染，泉源公園溫泉泡腳池將暫停開放，復興公園泡腳池及硫磺谷泡腳池將採取人數管控，園區內須全程配戴口罩，座位間隔一公尺且依編號入座。產發局指出，復興公園泡腳池及硫磺谷泡腳池開放時間為每周二至周日上午 8 時起至下午 6 時，每小時一場次，每逢整點入場，體驗時間為40分鐘，第30分鐘提醒民眾預備離場並進行消毒，復興公園泡腳池每場次共計 51 人，硫磺谷泡腳池每場次共計 31 人，由管理人員引導並確認座位位置。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。