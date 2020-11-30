中捷列車再次發現軸心斷裂 市府要求北捷局擴大檢測
記者柳榮俊/台中報導
calendar_today2020-11-30 11:21:31
台中捷運綠線第17列車11月21日發生連結器軸心斷裂，台中捷運公司除立即宣布暫停試營運，昨天完成列車檢測後，發現連結器中又有一支軸心斷裂，試營運與通車時程恐再延後﹔中市府今(30)日表示，安全不容妥協，已要求北捷局擴大檢測、再提方案，安全才能通車。
台中捷運公司說，台中捷運綠線共有18列車、36支電聯車連結器軸心，北捷局及川崎重工自11月23日開始檢測，截至昨日共30支檢測正常，其餘6支因拆解困難未能檢測，北捷局將直接以檢測合格的新品替換。中捷公司卻發現，因拆解困難未能檢測的6支連結器中，其中1支軸心在廠內調度竟出現與11月21日相似的斷裂狀況，且也是日本原裝進口的列車。由於出現第2支軸心斷裂，中市府昨天再召集會議請北捷局與川崎重工提出說明及解決方案，但北捷局的說明未讓中市府滿意，安全不容妥協，因此中市府要求北捷局必須從設計、材料、製造、安裝四大面向擴大檢測，再提方案。台中捷運公司指出，北捷局原訂12月7日提初步調查報告，因中市府要求擴大檢測，報告日程將往後延。中市府強調，市府必須為市民把關，安全比通車重要，只有確保安全無虞的條件下，中市府才會同意捷運綠線恢復試營運或通車，請北捷局必須確實擴大檢測，才能確保安全無虞，讓全民安心。