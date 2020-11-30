NBA／帕克自傳曝曾被鄧肯歧視：選歐洲控衛永遠無法奪冠
NBA／帕克自傳曝曾被鄧肯歧視：選歐洲控衛永遠無法奪冠
記者鍾東穎/綜合報導
calendar_today2020-11-30 12:30:43
馬刺退役球星「法國小跑車」Tony Parker和Tim Duncan、Manu Ginobili聯手為馬刺奪下4座NBA總冠軍，不過Parker在近日出版的自傳中透露，曾遭到Duncan歧視，「選這名歐洲控衛我們永遠拿不到冠軍。」
Parker近日出版了自傳《Beyond all of my dreams》其中詳細地講述了他的職業生涯，和一些鮮為人知的軼事，其中提到他參加2001年NBA選秀，第1輪第28順位被馬刺相中，卻被當時的主將Duncan冷嘲熱諷。Parker表示他的生涯初期的打球動機之一是，要證明所有懷疑他的人都是錯的，「對我來說最重要的是向Gregg Popovich和Duncan展示我自己，我知道Duncan的疑慮，他曾說，為什麼我們要選歐洲控衛？這樣我們永遠不會奪冠。」
Parker真的證明了自己的身手，入選NBA最佳新秀陣容第一隊，6度入選全明星賽，4奪總冠軍，更是2007年總冠軍賽MVP，最後他的9號球衣在馬刺光榮退休。