丁怡銘應訊享特權?中正一分局長否認扮替身｢調虎離山｣
丁怡銘應訊享特權?中正一分局長否認扮替身｢調虎離山｣
記者呂炯昌/台北報導
calendar_today2020-11-30 12:24:41｜update2020-11-30 12:26:22
行政院前發言人丁怡銘因錯指北市牛肉麵冠軍業者使用含萊克多巴胺美牛當食材，事後遭店家提出證明打臉，丁怡銘事後道歉，更引咎辭職，但仍遭告發違反食安法，昨(29)日丁怡銘前往北市中正一分局做筆錄，但是遭質疑用特權，中正一分局長更被媒體質疑辦替身，掩護丁｢調虎離山｣，躲避媒體採訪。
中正一分局分局長陳明志今(30)日上午出面澄清，丁怡銘來做筆錄時架設紅龍繩，因為分局前青島東路上車流量大，得知車道口有媒體守著要採訪丁怡銘，擔心會影響人車安全，才會指示警員拉紅龍繩管制，並無「調虎離山」讓丁怡銘不受訪離開。如果覺得架紅龍繩不妥，以後會視情況改員警管制。陳明志表示，因為下午5點多要去二殯參加長者的公祭，從分局出發時已經4點50分，因為趕著出門才沒向媒體表示誤認錯人。陳明志指出，丁怡銘初步做完筆錄已經5點半，再度確認無誤以經是晚間6點多，丁隨後再自行開車離開，確認筆錄內容是當事人的權利。
媒體質疑為何分局長一出門後就把紅龍繩收起來?陳明志表示，這是警員的疏忽，但是這個過錯要算在分局長的身上。媒體追問為何知道媒體拍錯人沒立即透過分局澄清?陳明志表示，因為當時急著參加公祭，在公祭場合必須把手機轉為靜音，所以才沒接到記者打來的電話。陳明志坦承分局訊息回應有些慢，這點會檢討。
行政院方面指出，當時是自行開著一部紅色Mini Cooper汽車到分局做筆錄，媒體質疑一般民眾做筆錄將車停在分局停車場，是否有先例?陳明志指出，青島東路附近沒有停車場，為了方便民眾才允許車在周末可停分局停車場，過去也有讓洽公民眾來分局停車。
媒體質疑在處理丁怡銘案件上，中正一分局選擇站在行政院，與北市府作對?陳明志表示，筆錄做完、證據收集完，丁也是要依法嚴辦，請相信警察會秉公處理。