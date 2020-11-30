曝萊豬談判內幕惹火自己人　綠粉專狂打高嘉瑜「房事」

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從時間點來看，高嘉瑜表示，自從在立法院質詢萊豬進口不是美方要求後，就在黨內被當成異類、被人「追殺」。不過據QuickseeK快析輿情監測，高嘉瑜2日的質詢內容，其實一開始在臉書上並沒有被討論，直到10日中國時報以「開放萊豬是我國主動？外交部未否認」為題報導後，才在親藍粉專中發酵。
次日，游淑慧爆料高嘉瑜裝窮打房，但其實坐擁2筆房產後，討論度才一夕暴增，掌握了發揮素材，親綠粉專快速呼應游淑慧的爆料，讓隔日的貼文互動翻漲7倍。不過隨著高嘉瑜22日PO出房間照，表示自己沒有囤房、只有囤物，且在26日於政論節目上重新提及萊豬議題，呼籲蘇貞昌公開道歉後，整體討論量才跟著下滑，知名親綠粉專「音樂政治上班族」也貼文表示「基本上這件事應該快要告一個段落了」、「別再說民進黨追殺高嘉瑜了」。
有趣的是，雖說高嘉瑜月初在立院的質詢內容，在親藍粉專中吵得沸沸揚揚，但截至16日止，親綠粉專多未作討論，貼文互動是各陣營粉專中最冷的；親綠粉專真正「點名」高嘉瑜的時間，也與萊豬進口議題無關，而是在17日游淑慧爆料高嘉瑜裝窮打房，但其實坐擁2筆房產後，討論度才一夕暴增。數據也發現在游淑慧爆料隔天，親綠粉專中，有關高嘉瑜房產爭議的貼文數據也暴漲7倍。
從中仔細分析可以發現，有2處耐人尋味，其一是高嘉瑜自稱租屋卻擁房，縱使過去擁有網路高人氣，也因小資女的「人設」被戳破而遭輿情反撲。只不過高嘉瑜可能自己也沒想到，打她最用力的，竟然不是親藍粉專，反倒是擁綠粉專。
其二，則是高嘉瑜提及萊豬議題時親綠粉專的反應。高嘉瑜2日立院質詢，點破萊豬進口不是美方要求，親綠粉專基本上噤聲；而26日點名蘇貞昌，將焦點從房產拉回萊豬，親綠粉專的討論也隨即消沉。
由此可看出，「萊豬」著實為議題攻防的深水區，伴隨萊豬爭議延燒，不少綠委、議員也坦言在選區承受不小基層壓力，因此也不難理解為什麼高嘉瑜提萊豬時，親綠粉專會選擇避談，畢竟民調公布近6成7民眾不挺萊豬進口，民進黨從地方到外圍支持者，對萊豬議題自然是抱持沒有信心的怯戰心態。