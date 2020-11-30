桃監爆首例通緝犯確診 1名警員沒穿防護衣隔離中
記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-11-30 16:31:40｜update2020-11-30 16:38:58
中央流行疫情指揮中心，今（30）天又再度傳來壞消息，國內新增24例境外移入確診個案，而且根據了解，一名年約40歲的周姓通緝犯，日前從菲律賓返國因為涉及傷害致死罪通緝在案，入境時遭攔檢歸案，被送往桃園監獄服刑，但因為出現身體不適狀況，經通報後採檢確診，目前送院隔離治療中。
指揮中心表示，這名通緝犯為案669，是本國籍30多歲男性，2015年6月自台灣出境，今年11月16日於菲律賓當地出現咳嗽、頭痛等症狀，僅自行服藥未就醫，因爲通緝到案，在11月27日自菲律賓遣送返台，入境時於機場採檢結果為陰性，11月28日進行二採，於今日確診，目前已經匡列個案接觸者共27人，其中11人為同班機前後二排座位旅客，列居家隔離，16人為入境後及就醫接觸者，其中1名警員因爲未著防護裝備，只戴上口罩，所以也列為居家隔離，其餘15人有適當防護，列自主健康管理。至於這名個案，採檢由陰轉陽，指揮中心發言人莊人祥解釋，目前只要是從國外回來，入境後有症狀的，都會採檢兩次，一次在機場，屬於深喉唾液，陰性者隔24小時再到醫院採檢，通常深喉唾液採檢，對發病較久的個案敏感度不佳，該個案屬於比較早感染者（11/16已經發病），可能深喉唾液採檢敏感度不足，陰陽性有時不容易一次就檢驗出來。
另外為什麼案669沒有送往集中檢疫所，指揮中心也解釋，因為個案為通緝犯，全程有人監護陪同，送去監獄也完全比照集中檢疫所規定辦理，以一人一室的方式處理。
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