六合夜市辦桌被罵翻 陳其邁：我也很不滿意
記者鄭婷襄/高雄報導
calendar_today2020-11-30 12:13:34
高雄市經發局舉辦「好人好市」系列活動，11月28日在六合夜市舉辦「辦桌免費吃」的活動，吸引許多民眾到場準備吃好料，辦桌卻變嘗鮮引發民眾怒火，高雄市議員李雅靜今（30）日質詢時更痛批「這是在惡搞六合夜市嗎？」，高雄市長陳其邁也坦言，「我也很不滿意」。
市府宣傳請大家來吃「辦桌」，許多民眾到場卻只有小小的一杯木瓜牛奶，現場亂成一片，引發民眾抱怨，高雄市議員李雅靜質詢時指出，六合夜市現在是媒體寵兒，經常都有六合夜市的新聞，並問經發局長廖泰翔這個活動花了多少錢？經發局長廖泰翔表示，這個標案從五月開始，整體總共是一百八十萬﹔李雅靜痛批，這次活動的規模有多「大」，竟然只有三張桌子的大小，六合夜市管委會完全不知道狀況，現場沒有一個攤位知道經發局有辦活動，工作人員還解釋說是公關公司沒有協調、溝通好，整個一團亂、騙很大，而且這已經不是第一次。
廖泰翔指出，這一系列活動們總共辦理五場，這次是第四場活動在六合夜市，當天總共買了五十份的大腸包小腸，不論是在跟管委會的溝通面跟民眾的溝通面以及整體的活動設計上，這一次的確需要檢討，但仍被議員李雅靜質疑這是在惡搞六合夜市嗎？經發局長廖泰翔強調，我們絕對不會這麼做，我們真的會檢討。對此高雄市長陳其邁則表示，這個活動我也很不滿意，也要求經發局要檢討懲處，在整個活動的過程輕忽，做的不理想，就要檢討，對相關人員進行懲處。