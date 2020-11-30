拜登求診影片曝！步伐顯蹣跚 川普罕見送暖：早日康復囉
拜登求診影片曝！步伐顯蹣跚 川普罕見送暖：早日康復囉
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-30 12:26:18
78 歲的美國總統當選人拜登( Joe Biden )，已過週末在德瓦拉州的家中，與領養的愛犬梅杰（ Major ）玩耍時，不慎滑倒扭傷腳踝，赴骨科專門診所檢查後，發現右腳出現細微裂縫的骨折，未來數週恐須穿矯正鞋協助恢復。拜登求診的影片在網路上流傳，連死對頭川普也罕見在推特上「送暖」，祝拜登早日康復。
《美國全國廣播公司》（ NBC ）的記者奧唐奈（ Kelly O'Donnell ）推特上傳了一段拜登求醫後離開診所的影片，只見拜登戴著口罩，步調緩慢的走出診所，蹣跚的坐進車中，雖然無須人攙扶，但看得出腳踝處的傷勢多少影響了拜登的行動能力。拜登的醫師奧康納（ Kevin O’Connor ）表示，一開始以為拜登扭傷的右腳沒有骨折，但在進一步做電腦斷層掃描（ CT scan ）後才發現，拜登右腳掌中間位置、即第二及第三楔骨出現微細裂痕，預計接下來幾週都要穿特殊的鞋子以矯正、防護。
令外界感到詫異的是，自競選以來頻頻攻擊拜登的現任總統川普，在得知拜登受傷的消息後，也在推特上罕見送暖，在轉發拜登步出就醫處的短片的同時，也祝他登早日康復（ Get well soon ）。